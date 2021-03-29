Найбагатша людина Чехії мільярдер Петр Келлнер загинув в аварії вертольота
Як повідомляє "Європейська правда", про це пишуть The New York Times і Associated Press.
Уламки вертольота Airbus AS350 B3, який вилетів на екскурсію з місцевого гірськолижного курорту Tordrillo Mountain Lodge, були виявлені ввечері в суботу біля льодовика Кник, приблизно в 80 км на схід від міста Анкоріджа.
За даними агентства AP, п'ять осіб каталися на лижах на льодовику, куди їх доставляв вертоліт.
В результаті аварії загинули п'ятеро людей. Крім Келлнера загинув ще один громадянин Чехії Бенжамен Ларош, а також два американських гіда і пілот.
Також повідомляється, що в катастрофі вижила одна людина - його ім'я не називається, він знаходиться у важкому, але стабільному стані. Причини аварії вертольота поки невідомі.
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