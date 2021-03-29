Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Найбагатша людина Чехії мільярдер Петр Келлнер загинув в аварії вертольота

Найбагатша людина Чехії, мільярдер Петро Келлнер загинув під час аварії вертольоти в горах Аляски.
Найбагатша людина Чехії мільярдер Петр Келлнер загинув в аварії вертольота Фото з архіву Ігоря Дикого

Як повідомляє "Європейська правда", про це пишуть The New York Times і Associated Press.

Уламки вертольота Airbus AS350 B3, який вилетів на екскурсію з місцевого гірськолижного курорту Tordrillo Mountain Lodge, були виявлені ввечері в суботу біля льодовика Кник, приблизно в 80 км на схід від міста Анкоріджа.

За даними агентства AP, п'ять осіб каталися на лижах на льодовику, куди їх доставляв вертоліт.

В результаті аварії загинули п'ятеро людей. Крім Келлнера загинув ще один громадянин Чехії Бенжамен Ларош, а також два американських гіда і пілот.

Також повідомляється, що в катастрофі вижила одна людина - його ім'я не називається, він знаходиться у важкому, але стабільному стані. Причини аварії вертольота поки невідомі.

Читайте також: У Швейцарії під лавиною загинула колишня чемпіонка світу зі сноуборду

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 03 2021 10:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.