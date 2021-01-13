Найвищі темпи зникнення лісів спостерігаються в Бразилії, Болівії та Аргентині - звіт WWF
Найбільш високими темпами за останні 13 років зникають ліси в Бразилії, Болівії та Аргентині, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Всесвітній фонд дикої природи (WWF) у своєму глобальному звіті.
"Дев'ять із 24 головних світових точок знеліснення розташовані в Латинській Америці, вісім - в Африці, сім - в Азії. Найвищі темпи знеліснення було відзначено в Амазонії (Бразилія та Болівія), Серрадо, Парагваї, Аргентині, на Мадагаскарі, Суматрі та Борнео", - йдеться у звіті WWF.
Дослідження здійснювали у 29 країнах загальною площею понад 710 млн га. Під час нього було виявлено 24 регіони в тропічних і субтропічних поясах Землі з найвищими темпами знеліснення. Із 2004 до 2017 року лише в цих регіонах було втрачено 43 млн га лісів.
Експерти пояснюють, що під знелісненням прийнято розуміти повне зникнення лісу, назавжди або на тривалий час. Приміром, забудова лісів, а також їх заміщення пасовищами, полями або плантаціями, що характерно для багатьох країн тропічної зони.
"8000 років тому ліси вкривали близько половини площі Землі, а на сьогодні - лише 30%. Темпи знеліснення шокують, особливо в тих регіонах світу, де проживають найменш захищені місцеві спільноти й розташовані останні куточки дикої природи, що перебувають під загрозою зникнення", - зазначає голова Лісової практики WWF International Фран Реймонд Прайс.
Нагадаємо, що професор з Університету Флориди Роберт Вокер прогнозує, що до 2064 року амазонські ліси через періоди засухи, пожежі та діяльність людини перетворяться на посушливу рівнину, де будуть рости чагарники.
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