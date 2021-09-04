Нерівномірна вакцинація від COVID-19 у світі несе в собі ризики для відновлення економіки

Економічна активність у світі не зможе повністю відновитися доти, поки поширення коронавірусу не буде повсюдно взято під контроль

Пауелл зазначив, що відновлення економіки США після кризи, викликаної пандемією коронавірусу, залишається неповним і нерівномірним.

Нерівномірна вакцинація людей у світі від коронавірусу COVID-19 є серйозним ризиком для відновлення глобальної економіки, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на голову Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл під час виступу на онлайн-заході в рамках весняних зустрічей Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Економічна активність у світі не зможе повністю відновитися доти, поки поширення коронавірусу не буде повсюдно взято під контроль", - сказав Пауелл.

Пауелл зазначив, що відновлення економіки США після кризи, викликаної пандемією коронавірусу, залишається неповним і нерівномірним. Він закликав людей вакцинуватися і продовжувати дотримуватися соціального дистанціювання, додавши, що нові хвилі захворюваності сповільнять відновлення економіки США, хоча їх наслідки, ймовірно, будуть менш значними, ніж це було на початку пандемії.

Керівники ФРС неодноразово наголошували, що американській економіці, як і раніше, необхідні стимули від Центробанку, незважаючи на те, що її перспективи поліпшуються.

Пауелл заявив у четвер, що Федрезерв повинен побачити "реальний прогрес" у русі економіки до поставлених цілей, перш ніж почати скорочувати чинну програму викупу активів.

За підсумками засідання, що відбулося 16-17 березня, американський ЦБ пообіцяв, що продовжить щомісяця викуповувати активи на суму $120 млрд.

Пауелл у своєму виступі у четвер наголосив, що впевнено дивиться в майбутнє.

"Існує низка факторів, які, разом узяті, підтримують поліпшення перспектив американської економіки, зокрема, прискорення темпів зростання ВВП і зайнятості", - сказав він.

"Я б хотів відзначити суттєві бюджетні стимули, а також той факт, що вакцинація тепер рухається швидко і дозволить повністю відкрити американську економіку найближчим часом", - заявив Пауелл.

Нагадаємо, що економіка США впала найбільше з часів Другої світової. ВВП Сполучених Штатів, однієї з найбільших економік світу, у кризовому 2020 році скоротився на 3,5% - це найбільше падіння з 1946 року..