Нетаньяху закликав мешканців Гази залишити місто
09 вересня 2025, 08:55
Прем'єр-міністр Ізраїлю анонсував наземну операцію у Газі
Після стрілянини в Єрусалимі 8 вересня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав жителів сектору Гази евакуюватися.
Про його відеозвернення стало відомо з YouTube-каналу.
Зранку до автобусної зупинки в Єрусалимі автомобілем під'їхали двоє терористів і відкрили вогонь по людях. Унаслідок цього загинуло щонайменше шестеро людей, 12 дістали поранення.
Палестинське угруповання Хамас не взяло на себе відповідальності за теракт, але назвало його "героїчною операцією".
Нетаньяху у відеозверненні заявив, що ліквідації терористів буде замало, як і переслідування їхніх пособників.
"Моє доручення – діяти рішуче проти терористичних гнізд. Ми вже ліквідували такі гнізда в таборах біженців, евакуювали населення і зруйнували всю терористичну інфраструктуру – і будемо робити те саме в інших місцях", – сказав прем'єр.
Він зазначив, що перебуває у штабі військово-повітряних сил, а попередні дії Цахал у Газі назвав "вступом до основної операції". Він мав на увазі вхід наземних військ у Газу.
"Тому я кажу жителям Гази: скористайтеся цією нагодою й тікайте звідси – вас попередили!" – заявив Нетаньяху.