Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Нетаньяху закликав мешканців Гази залишити місто

09 вересня 2025, 08:55
Нетаньяху закликав мешканців Гази залишити місто
Фото:politeka.net
Прем'єр-міністр Ізраїлю анонсував наземну операцію у Газі
Після стрілянини в Єрусалимі 8 вересня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав жителів сектору Гази евакуюватися.
 
Про його відеозвернення стало відомо з YouTube-каналу.
 
Зранку до автобусної зупинки в Єрусалимі автомобілем під'їхали двоє терористів і відкрили вогонь по людях. Унаслідок цього загинуло щонайменше шестеро людей, 12 дістали поранення.
 
Палестинське угруповання Хамас не взяло на себе відповідальності за теракт, але назвало його "героїчною операцією".
 
Нетаньяху у відеозверненні заявив, що ліквідації терористів буде замало, як і переслідування їхніх пособників.
 
"Моє доручення – діяти рішуче проти терористичних гнізд. Ми вже ліквідували такі гнізда в таборах біженців, евакуювали населення і зруйнували всю терористичну інфраструктуру – і будемо робити те саме в інших місцях", – сказав прем'єр.
 
Він зазначив, що перебуває у штабі військово-повітряних сил, а попередні дії Цахал у Газі назвав "вступом до основної операції". Він мав на увазі вхід наземних військ у Газу.
 
"Тому я кажу жителям Гази: скористайтеся цією нагодою й тікайте звідси – вас попередили!" – заявив Нетаньяху.

 

ІзраїльвійнаСектор Гази

Останні матеріали

Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Чому українська ППО робить все можливе, але цього недостатньо. Результат помилок України, Європи та США – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 вересня 2025, 07:35
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук
Бізнес & Фінанси
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук "вічної молодості" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 15:46
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Бізнес & Фінанси
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 11:52
Кампанія проти російської нафтопереробки триває.
Політика
Кампанія проти російської нафтопереробки триває. "Дружбу" слід обстрілювати, поки Угорщина і Словаччина не складуть руки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 вересня 2025, 22:21
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Політика
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 16:31
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Політика
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 11:57
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Політика
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 07:59
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Політика
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 17:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється