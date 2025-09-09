Нетаньяху закликав мешканців Гази залишити місто

Після стрілянини в Єрусалимі 8 вересня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав жителів сектору Гази евакуюватися.

Палестинське угруповання Хамас не взяло на себе відповідальності за теракт, але назвало його "героїчною операцією".

Нетаньяху у відеозверненні заявив, що ліквідації терористів буде замало, як і переслідування їхніх пособників.

"Моє доручення – діяти рішуче проти терористичних гнізд. Ми вже ліквідували такі гнізда в таборах біженців, евакуювали населення і зруйнували всю терористичну інфраструктуру – і будемо робити те саме в інших місцях", – сказав прем'єр.

Він зазначив, що перебуває у штабі військово-повітряних сил, а попередні дії Цахал у Газі назвав "вступом до основної операції". Він мав на увазі вхід наземних військ у Газу.

"Тому я кажу жителям Гази: скористайтеся цією нагодою й тікайте звідси – вас попередили!" – заявив Нетаньяху.