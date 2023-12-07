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ПОЛІТИКА

Нетаньягу заявив, що Палестинська адміністрація не буде керувати Газою, поки він є прем'єр-міністром Ізраїлю

07 грудня 2023, 12:12
Нетаньягу заявив, що Палестинська адміністрація не буде керувати Газою, поки він є прем'єр-міністром Ізраїлю
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
Минулого місяця президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Палестинська адміністрація повинна керувати Сектором Гази і Західним берегом річки Йордан після закінчення війни.

Палестинська адміністрація не візьме на себе владу в Газі, поки Беньямін Нетаньягу обіймає посаду прем'єр-міністра Ізраїля.

Про це заявив сам ізраїльський прем'єр, якого цитує CNN.

"Поки я прем'єр-міністр - цього не станеться. Той, хто виховує своїх дітей для терору, фінансує терор і підтримує сім'ї терористів, не зможе контролювати Газу після того, як ми знищимо Хамас", - наголосив Нетаньягу.

Зазначається, що коментар прем'єр-міністра з'явився після того, як президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас висловив готовність взяти на себе владу в Газі й на Західному березі річки Йордан.

Минулого місяця президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Палестинська адміністрація повинна керувати Сектором Газа і Західним берегом річки Йордан після закінчення війни.

"Оскільки ми прагнемо миру, Газа і Західний берег повинні возз'єднатися під єдиною структурою управління, зрештою, під оновленою Палестинською адміністрацією, оскільки ми всі працюємо над рішенням про дві держави", - сказав Байден.

Прем'єр-міністра Ізраїля неодноразово відкидав вищезгадану ідею, оскільки на його думку Палестинська адміністрації в її нинішніх формах "не компетентна взяти на себе відповідальність за Газу".

7 жовтня бойовики Хамасу атакували Ізраїль. Під час нападу терористи вбивали й викрадали не лише військових, але й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали зі Сектора Гази. Тель-Авів, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів й наступальну активність на Газу.

війнаНетаньяхуХамас: Ізраїль

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