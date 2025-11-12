Невідомий дрон пролетів над потягом із танками Leclerc у Франції

Інцидент стався вночі - спрацювала тривога охорони, а поліція розпочала розслідування.

У ніч з 11 на 12 листопада над залізничною станцією Мюлуз у Франції пролетів невідомий дрон, де перебував потяг із танками Leclerc.

Про це інформує французька приватна радіостанція Europe1.

Безпілотник здійснив кілька польотів над потягом, після чого охоронець підняв тривогу. Незабаром поліцейські помітили дрон над центральним відділком поліції. Зафіксовано щонайменше два польоти туди й назад. Наразі розпочато розслідування інциденту.

Експерти зазначають, що останнім часом у багатьох європейських країнах – серед яких Бельгія, Німеччина, Данія, Польща та Нідерланди – зростає кількість випадків появи невідомих безпілотників над об’єктами критичної інфраструктури та оборонної сфери.

Ми також раніше писали, що Бельгія залучає війська союзників для захисту від дронів.