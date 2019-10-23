Нідерланди посприяють розвитку українських водних шляхів

У Нідерландах почали усвідомлювати, що ми живемо на одному континенті і відстань від Амстердама до Києва є коротшою, ніж, скажімо, до Рима. Залишилося забезпечити якість дорожнього покриття

"Нідерланди мають дуже серйозний міжнародний досвід у впровадженні проєктів у сфері розвитку внутрішніх водних шляхів, портового господарства, що дуже актуально для України. Активізація судноплавства по Дніпру, зокрема, у контексті великого проєкту Міжнародний водний шлях (МВШ) E-40. Це поєднання Чорного й Балтійського морів через Дніпро, Прип’ять та Віслу".

Нідерланди можуть надати підтримку Україні в реалізації проєкту E40 - поєднання Чорного й Балтійського морів через Дніпро, Прип’ять та Віслу, повідомляє "Економічна Правда".

Про це заявив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Нідерланди мають дуже серйозний міжнародний досвід у впровадженні проєктів у сфері розвитку внутрішніх водних шляхів, портового господарства, що дуже актуально для України. Активізація судноплавства по Дніпру, зокрема, у контексті великого проєкту Міжнародний водний шлях (МВШ) E-40. Це поєднання Чорного й Балтійського морів через Дніпро, Прип’ять та Віслу", - сказав він.

До цього проєкту будуть залучатися і міжнародні фінансові інституції, оскільки йдеться про досить великі кошти, зазначив посол.

Також Київ і Гаага обговорюють безпеку дорожнього руху, розвиток велодоріг, управляння відходами.

"Нідерланди - та країна, яка може поділитися своїми напрацюваннями з таких питань. І це все - в контексті впровадження Smart city, як у столиці, так і в обласних центрах, у малих містах.

У нас є конкретна пропозиція від нідерландського агентства статистики. Ця структура має передовий досвід із розвитку концепції Smart city з використанням великих даних. Україна може здійснити завдяки таким рішенням технологічний стрибок, забезпечивши нову якість життя для громадян", - каже посол.

"У Нідерландах почали усвідомлювати, що ми живемо на одному континенті і відстань від Амстердама до Києва є коротшою, ніж, скажімо, до Рима. Залишилося забезпечити якість дорожнього покриття", - додав він.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що Україні, Польщі та Білорусі необхідно сорок водних шляхів, щоб з'єднати Балтійське і Чорне моря.

Нещодавно міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що в рамках реалізаіції проєкту Е-40, перші річкові перевезення з Білорусі в Україну можуть відбутися вже з наступного року.

Нагадаємо, що Зеленський обговорив реформи та залучення інвестицій в Україну з керівництвом парламенту Японії.