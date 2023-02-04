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Німеччина має докази воєнних злочинів рф в Україні

04 лютого 2023, 13:50
Німеччина має докази воєнних злочинів рф в Україні
фото з відкритих джерел
Німеччина у рамках власного розслідування зібрала докази сотень військових злочинів в Україні.

До відповідальності буде притягнуто вище військове та політичне керівництво росії, про це йдеться в інтерв'ю генерального прокурора Петера Франка газеті Welt am Sonntag.

"Наразі, наприклад, ми зосереджені на масових вбивствах у Бучі або нападах на українську громадянську інфраструктуру", - сказав Франк.

Поки прокуратура має докази в "тризначному діапазоні", додав він, не вдаючись у подробиці.

У березні 2022 року Німеччина почала збирати докази для судового переслідування у зв'язку з військовими злочинами, зокрема шляхом опитування українських біженців та оцінки загальнодоступної інформації, сказав Франк, додавши, що німецька прокуратура ще не веде розслідування щодо конкретних осіб.

"Ми готуємося до можливого пізнішого судового розгляду - чи то в Німеччині, чи то з нашими закордонними партнерами, чи то в міжнародному суді", - додав він.

На питання, кого слід судити, Франк сказав, що російські державні лідери та ті, хто реалізує рішення на найвищому військовому рівні, мають бути притягнуті до відповідальності.

Україна наполягає на створенні спеціального трибуналу для судового переслідування російських військових та політичних лідерів, які є винними у розв'язанні війни.

Міжнародний кримінальний суд розпочав власне розслідування злочинів проти людяності та військових злочинів за кілька днів після вторгнення москви 24 лютого, але він не має юрисдикції для переслідування агресії проти України.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва заявила 2 лютого, що у Гаазі буде створено міжнародний центр із розслідування злочинів агресії в Україні.

Раніше повідомлялось, що у Канаді пропонують визнати пвк "вагнер" терористичною організацією.

Німечиназлочини рф

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