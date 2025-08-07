Німеччина планує скоротити соціальні виплати для новоприбулих українських біженців — Reuters

В Німеччині уже давно тривають дебати щодо рівня підтримки українських біженців, адже країна намагається скоротити витрати на соціальну сферу.

Уряд Німеччини розробив законопроект про скорочення державних виплат для новоприбулих українських біженців.

Про це повідомляє Reuters.

У проєкті закону зазначається, що українські біженці, які прибувають до Німеччини, користуються положеннями Директиви ЄС про тимчасовий захист, що дозволяє їм одразу отримувати соціальну допомогу без проходження процедури надання притулку.

Водночас, у документі зазначається, що українці, які прибуватимуть до Німеччини з 1 квітня 2025 року, більше не будуть отримувати громадянську допомогу (Bürgergeld), а натомість будуть отримувати виплати відповідно до Закону про надання допомоги прохачам притулку.

Такий порядок зменшить допомогу на 100 євро (116 доларів) на місяць на одну людину.

Для набуття чинності до кінця року, проєкт закону мають схвалити Федеральний уряд та верхня палата парламенту Бундесрат.

В агентстві нагадали, що в Німеччині уже давно тривають дебати щодо рівня підтримки українських біженців, адже країна намагається скоротити витрати на соціальну сферу.

3 серпня прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер закликав позбавити права на підвищені виплати всіх українських біженців, а не лише новоприбулих.

В Німеччині проживає близько 1,25 мільйона біженців з України. За даними уряду, з 1 квітня по 30 червня 2025 року до країни вперше прибули близько 21 тисячі осіб у зв’язку з російським вторгненням.

Станом на липень 2025 року близько 64,1% зареєстрованих у Федеральному агентстві зайнятості громадян України не мали роботи. Це охоплює як безробітних, так і тих, хто проходить курси або отримує допомогу в працевлаштуванні.