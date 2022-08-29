НОВИНИНімеччина та Данія побудують спільний вітроенергетичний центр вартістю €9 мільярдів у Балтійському морі. Це стане значним кроком на шляху відмови Європи від російського газу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина та Данія вперше в Європі спільно побудують вітроенергетичну станцію за €9 мільярдів
Ми подбаємо про те, щоб ця угода також була вигідною для платників податків. Потрібна велика довіра та бажання між двома країнами, щоб мати можливість взяти на себе проєкт такого масштабу
Фото: з вільного доступу
Про це пише Bloomberg.
Проєкт називатиметься Bornholm Energy Island. Він з’єднає кілька вітряних парків і розподілить вироблену ними енергію між двома країнами. Станція матиме потужність понад 3 гігавати — цієї енергії вистачить для 4,1 мільйона домогосподарств. Її планують запустити в 2030 році.
"Це вперше в Європі, коли дві країни співпрацюють у такому проєкті", — сказав міністр енергетики Німеччини Роберт Хабек.
За підрахунками уряду Данії, потрібно €3 мільярди на інфраструктуру та €6 мільярдів на будівництво вітряного парку. Німецький мережевий провайдер 50Hartz і данський Energinet поділять витрати та прибуток від проєкту.
"Ми подбаємо про те, щоб ця угода також була вигідною для платників податків. Потрібна велика довіра та бажання між двома країнами, щоб мати можливість взяти на себе проєкт такого масштабу", — заявив міністр енергетики Данії Дан Йоргенсен.
Після запуску інші країни Балтії та Польща зможуть приєднатися до проєкту. Німеччина та Данія домовилися, що участь будь-якого нового партнера мають погодити обидві сторони.
За словами міністра енергетики Німеччини, «енергетичний острів» розташують поблизу великих трубопроводів, через які російський газ транспортують до Європи.
"Але тепер це буде наша власна енергія, а не російський газ", – додав Роберт Хабек.
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