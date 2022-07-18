НОВИНИНімецький фонд, створений для допомоги російському "Газпрому" в добудові газопроводу "Північний потік-2", хоче виплатити 12 млн євро, аби закрити свої зобов'язання перед дочірньою компанією "Nord Stream AG".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німецький фонд, який фінансував "Північний потік-2", хоче розірвати всі зв'язки з проєктом – ЗМІ
Фото: AP
Про це пише Reuters.
При цьому, наразі незрозуміло, чи може компанія провести необхідні фінансові транзакції з огляду на санкції ЄС проти Росії.
Створений у 2021 році на пожертву 20 млн євро від Nord Stream AG та 200 тис євро від уряду землі Мекленбург - Передня Померанія, фонд мав комерційний департамент, призначений для закупівлі та володіння майном, необхідним для завершення проєкту.
У лютому Німеччина зупинила трубопровід вартістю 11 мільярдів доларів після того, як відносини з Москвою зіпсувалися перед вторгненням Росії в Україну.
Після цього оголосили про ліквідцію фонду.
За словами голови фонду Ервіна Селерінга, організація хоче розірвати усі зв'язки з "Північним потоком-2", виплативши 12 млн євро своїх зобов'язань зареєстрованій у Швейцарії компанії Nord Stream 2 AG, яка завершила прокладати газопровід Балтійським морем торік.
При цьому, близько 10 млн євро із загального бюджету надійшли від продажу обладнання та матеріалів, свого часу профінансованих "Північним потоком -2". Також фонд відшкодує 2 млн євро різноманітних передоплат.
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