Німецький фонд, який фінансував "Північний потік-2", хоче розірвати всі зв'язки з проєктом – ЗМІ

Німецький фонд, створений для допомоги російському "Газпрому" в добудові газопроводу "Північний потік-2", хоче виплатити 12 млн євро, аби закрити свої зобов'язання перед дочірньою компанією "Nord Stream AG".

При цьому, наразі незрозуміло, чи може компанія провести необхідні фінансові транзакції з огляду на санкції ЄС проти Росії.

Створений у 2021 році на пожертву 20 млн євро від Nord Stream AG та 200 тис євро від уряду землі Мекленбург - Передня Померанія, фонд мав комерційний департамент, призначений для закупівлі та володіння майном, необхідним для завершення проєкту.

У лютому Німеччина зупинила трубопровід вартістю 11 мільярдів доларів після того, як відносини з Москвою зіпсувалися перед вторгненням Росії в Україну.

Після цього оголосили про ліквідцію фонду.

За словами голови фонду Ервіна Селерінга, організація хоче розірвати усі зв'язки з "Північним потоком-2", виплативши 12 млн євро своїх зобов'язань зареєстрованій у Швейцарії компанії Nord Stream 2 AG, яка завершила прокладати газопровід Балтійським морем торік.

При цьому, близько 10 млн євро із загального бюджету надійшли від продажу обладнання та матеріалів, свого часу профінансованих "Північним потоком -2". Також фонд відшкодує 2 млн євро різноманітних передоплат.