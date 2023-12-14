В Берліні судять полковника Бундесверу Карстена Лінке, який очолював відділ безпеки Федеральної розвідслужби Німеччини.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Полковника звинувачують в державній зраді і розголошенні державних таємниць, ключових розвідувальних даних про війну в Україні російським спецслужбам.

росія заплатила колишньому військовому, який працював на Службу зовнішньої розвідки Німеччини щонайменше €450 тисяч в обмін на інформацію про зброю, якою Захід озброював Україну, повідомили в суді.

У нього також був спільник - німецький торговець діамантами російського походження - Артур Еллер.

Звертаючись до двох обвинувачених, які сиділи в скляних клітках навпроти зали суду, головний прокурор сказав, що Лінке погодився допомогти багатому російському бізнесмену, знайомому Еллера, отримати дозвіл на проживання в Німеччині, а також погодився надати інформацію для ФСБ.

Велика частина справи, яка піднімає серйозні питання щодо стійкості системи безпеки Німеччини, була засекречена, і репортери були змушені залишати зал суду для отримання ключових фрагментів.

"Я достатньо старий, щоб пам'ятати Східну Німеччину", - сказав адвокат Лінке, який сказав, що той факт, що його підзахисний не зміг побачити конфіденційні докази проти нього, нагадує йому часи комунізму, і назвав результат "показовим судом".

Прокурори заявили, що Еллер зробив на смартфон фотографії секретних документів, які роздрукував Лінке, які потім передавав офісам ФСБ під час поїздок до москви.

Згодом ФСБ видала їм три телефони для шпигунства.

За словами прокурорів, він також дав Еллеру сотні тисяч євро готівкою для оплати його послуг і послуг Лінке.

Тепер їм світить довічне ув'язнення.

"Вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року стало шоком для німецьких служб безпеки, які втратили пильність, оскільки Німеччина налагодила прибуткові відносини торгівлі енергетикою зі своїм гігантським східним сусідом", - пише агентство.

Голова Бюро Бруно Каль був у Києві того ранку, коли президент Володимир путін почав ефір після, якого почалось морське і сухопутне вторгнення в країну.

Лише через 2 місяці, як стверджують прокурори, один із співробітників розвідки Кала, керівник підрозділу сигнальної розвідки, виношував план продати секрети ФСБ росії, колишній службі путіна.

В лютому ми писали, що російський "кріт" розбурхав Німеччину та союзників.