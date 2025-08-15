Кошти спрямують на постачання та створення резервів у разі нових атак рф.

Уряд Норвегії оголосив у п’ятницю про виділення Україні 1 мільярда норвезьких крон для закупівлі природного газу з метою підготовки до опалювального сезону.

Про це повідомляє Devdiscourse із посиланням на заяву уряду.

Цей крок розглядається як вагома підтримка України на тлі триваючих геополітичних загроз і ризиків для енергопостачання. Уряд Норвегії наголосив, що допомога спрямована на забезпечення країни необхідними обсягами газу в умовах можливої ескалації з боку рф.

На офіційному сайті норвезького уряду зазначено, що нова сума є продовженням попередньої допомоги в розмірі 1 мільярда крон, виділеної в березні 2025 року на аналогічні потреби.

Очікується, що загальна допомога Норвегії у 2025 році дозволить забезпечити газопостачання для приблизно одного мільйона українських родин упродовж опалювального сезону 2025–2026 років. Закупівля газу здійснюватиметься через Європейський банк реконструкції та розвитку, а отримувачем виступить державна енергетична компанія «Нафтогаз України».

Імпортований газ буде спрямований як на поточне споживання, так і на створення резервних запасів на випадок нових атак рф на енергетичну інфраструктуру.

Загалом із 2022 року Норвегія виділила Україні 4,6 мільярда норвезьких крон на закупівлю природного газу.