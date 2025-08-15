Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Норвегія надасть Україні $100 млн на імпорт газу напередодні зими

15 серпня 2025, 19:12
Норвегія надасть Україні $100 млн на імпорт газу напередодні зими
Фото: Главком
Кошти спрямують на постачання та створення резервів у разі нових атак рф.

Уряд Норвегії оголосив у п’ятницю про виділення Україні 1 мільярда норвезьких крон для закупівлі природного газу з метою підготовки до опалювального сезону.

Про це повідомляє Devdiscourse із посиланням на заяву уряду.

Цей крок розглядається як вагома підтримка України на тлі триваючих геополітичних загроз і ризиків для енергопостачання. Уряд Норвегії наголосив, що допомога спрямована на забезпечення країни необхідними обсягами газу в умовах можливої ескалації з боку рф.

На офіційному сайті норвезького уряду зазначено, що нова сума є продовженням попередньої допомоги в розмірі 1 мільярда крон, виділеної в березні 2025 року на аналогічні потреби.

Очікується, що загальна допомога Норвегії у 2025 році дозволить забезпечити газопостачання для приблизно одного мільйона українських родин упродовж опалювального сезону 2025–2026 років. Закупівля газу здійснюватиметься через Європейський банк реконструкції та розвитку, а отримувачем виступить державна енергетична компанія «Нафтогаз України».

Імпортований газ буде спрямований як на поточне споживання, так і на створення резервних запасів на випадок нових атак рф на енергетичну інфраструктуру.

Загалом із 2022 року Норвегія виділила Україні 4,6 мільярда норвезьких крон на закупівлю природного газу.

 
Норвегіяпідтримка України

Останні матеріали

Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Політика
Саміт дурнів. Аляска – найкраще місце в світі для ліквідації когось із лідерів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 11:00
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Політика
Вибір Польщі: єдність чи небезпека. Країна небезпечно розділена в час, коли загрози зростають – Мацей Буковський
Переклад iPress – 15 серпня 2025, 07:17
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Політика
Китайська тінь над війною в Україні. Як Пекін вчиться перемагати, не вступаючи в бій – Девід Петреус та Клара Калудерович
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 12:12
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Політика
Кінець епохи ядерного скальпеля. Як змінюється стратегія росії і що це означає для НАТО та України
Переклад iPress – 14 серпня 2025, 00:23
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Політика
Мораторій, якого не було. Остання афера росії з ракетами середньої дальності – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 16:40
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Політика
Справжня причина саміту в Алясці. Звісно не турбота Трампа про Україну – Ніколас Гроссман
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 13:05
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Технології
Як розірвати глухий кут. російські об’єкти, що повинні стати цілями України – Люк Коффі і Джан Касапоглу
Переклад iPress – 13 серпня 2025, 07:06
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Трамп і путін готуються до вистави на Алясці. Тим часом на фронті… – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 серпня 2025, 14:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється