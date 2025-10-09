Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Новообраний лідер Чехії Андрей Бабіш планує відвідати Україну

09 жовтня 2025, 17:17
Новообраний лідер Чехії Андрей Бабіш планує відвідати Україну
Фото: reuters.com
Переможець парламентських виборів у Чехії мав розмову з президентом Зеленським.

Лідер партії "Акція незадоволених громадян", яка перемогла на парламентських виборах у Чехії, Андрей Бабіш заявив у четвер після розмови з президентом України Володимиром Зеленським, що має плани відвідати Україну наступного року.

Бабіш нагадав, що тричі зустрічався із Зеленським особисто і востаннє це було у листопаді 2019 року в Києві.

"Я радий, що він зв'язався зі мною та описав мені поточну ситуацію. Я висловив нашу підтримку та побажання, щоб війна закінчилася якомога швидше. Ми також домовилися, що якщо все владнається, я відвідаю Україну наступного року, і ми все обговоримо особисто",написав він в Х.

У свою чергу Зеленський заявив, що Бабіш в розмові з ним відзначив хоробрість українського народу в боротьбі проти російської агресії.

"Поінформував про нашу дипломатичну роботу для досягнення справедливого миру спільно із США, Європою та іншими країнами, а також про загальну ситуацію в дипломатії.  Домовились обговорити нашу подальшу співпрацю під час особистої зустрічі найближчим часом", - додав президент .

Нагадаємо, перед виборами Андрей Бабіш обіцяв припинити чеську схему постачання боєприпасів для України, а після виборів заявив, що Україна не готова до вступу у ЄС.

Андрей Бабіш заснував ANO у 2012 році та відтоді займає пост її очільника. З  2014 по 2017 рік обіймав посаду міністра фінансів та віце-прем'єр-міністра, а з 2017 по 2021 роки був прем’єр-міністром країни.

Бабіш є фігурантом двох справ, які розслідують чеська поліція і Європейське бюро з боротьби зі шахрайством. Крім іншого, його звинувачують у шахрайстві при отриманні дотаційних коштів від ЄС на свою фірму "Гніздо лелеки".  Напередодні президентських виборів у Чехії в 2023 році суд у Празі виправдав Бабіша за звинуваченнями в шахрайстві із субсидіями Європейського союзу на суму 2 млн євро.

