Новинський балотуватиметься у Раду як мажоритарник, бо передумав йти за списком "Опоблоку"

Голова фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський не піде на вибори в парламент за списком об’єднання "Опозиційного блоку", а балотуватиметься на мажоритарному окрузі

Євгеній Мураєв, який очолює список партії, передає прес-служба "Опоблоку". заявив, що на одномандатних округах від партії йдуть "достойні представники", зокрема екс-регіонал Борис Колесніков та Вадим Новинский.

Нагадаємо, раніше народні депутати від "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич і Василь Німченко подали звернення до Держбюро розслідувань про захоплення державної влади екс-президентом Петром Порошенком, спікером Андрієм Парубієм і прем'єром Володимиром Гройсманом.

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