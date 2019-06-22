ПОЛІТИКА НОВИНИЄвгеній Мураєв, який очолює список партії, передає прес-служба "Опоблоку". заявив, що на одномандатних округах від партії йдуть "достойні представники", зокрема екс-регіонал Борис Колесніков та Вадим Новинский.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Новинський балотуватиметься у Раду як мажоритарник, бо передумав йти за списком "Опоблоку"
Голова фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський не піде на вибори в парламент за списком об’єднання "Опозиційного блоку", а балотуватиметься на мажоритарному окрузі
Фото: Радіо Свобода
Нагадаємо, раніше народні депутати від "Опозиційного блоку" Нестор Шуфрич і Василь Німченко подали звернення до Держбюро розслідувань про захоплення державної влади екс-президентом Петром Порошенком, спікером Андрієм Парубієм і прем'єром Володимиром Гройсманом.
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22 06 2019 14:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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