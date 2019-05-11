Новий голова Нацкомісії з тарифів заявив про неминучість зростання цін на електроенергію для населення
Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк вважає, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі немає альтернативи вирівнювання цін на електроенергію для населення і підприємців, повідомляє "Економічна Правда".
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова".
"У нас зарплати не будуть європейськими, якщо ми не побудуємо ринок, якщо не переможемо перехресне субсидування і можна довести це на простому прикладі. Це самообман, що ми платимо низький тариф на електроенергію. Ми його платимо в ціні товару: ми платимо низький тариф, за нас його платить хлібзавод, закладає ціну в хліб, ми купуємо хліб за завищеною ціною, а хлібзавод ще й втрачає конкурентоспроможність - і це ланцюгова реакція", - сказав Тарасюк.
Глава НКРЕКП вважає існування різного тарифу на електроенергію для населення і для бізнесу "раковою пухлиною для української економіки".
"Іншого шляху, ніж вирівняти ціни для населення і для промисловості в довгостроковій і навіть у середньостроковій перспективі не існує", - вважає Тарасюк.
Нагадаємо, що ЄБРР допоможе Україні побудувати мережу сховищ електроенергії на 220 МВт
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