Новий уряд Франції вдруге витримав вотум недовіри

16 жовтня 2025, 14:55
Новий уряд Франції вдруге витримав вотум недовіри
Фото: DPA
Цього разу рішення було ініційоване ультраправими.

Французький парламент відхилив другий вотум недовіри уряду на чолі з новим прем’єр-міністром Себастьєном Лекорню, зберігши йому мандат довіри після кількох спроб опозиції усунути кабінет.

Про це інформує Le Figaro.

Останню ініціативу про вотум недовіри висунула ультраправа партія Франція урядНаціональне об’єднанняФранція уряд. Її підтримали 144 депутати Національних зборів цього виявилося недостатньо для відставки уряду, адже для цього потрібно щонайменше 289 голосів.

"Працювати, працювати, працювати. Дебати мали розпочатися і вони розпочнуться", - заявив Лекорню після голосування.

Це вже друга спроба оголосити недовіру уряду Лекорню. Раніше таку ініціативу подавала ультрапліва партія "Нескорена Франція", однак і вона зазнала поразки.

Таким чином, новопризначений прем'єр-міністр Франції зберігає довіру парламенту та продовжить виконувати свої обов'язки.

Лише три дні тому у Франції було оголошено склад нового уряду.

 

