NYT: Мирний план Трампа отримав схвальний відгук Умєрова

При цьому Київ ще офіційно не погодився підписувати угоду.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров позитивно відреагував на новий "мирний план" Трампа, який передбачає поступки Києва, включно з відмовою від частини територій і скороченням збройних сил.

Про це повідомляє New York Post із посиланням на американських чиновників.

За даними газети, американські високопосадовці отримали «позитивний відгук» від Умєрова під час обговорень із Віткоффом у Маямі протягом останніх тижнів. Однак видання уточнює, що це не означає, що Київ офіційно погодився на угоду.

"План був розроблений після обговорень із одним із найбільш високопоставлених чиновників адміністрації Зеленського, Умєровим. Він погодився з більшістю положень та вніс кілька змін, які ми включили і передали президенту Зеленському", - цитує NY Post одного зі співрозмовників.

Водночас співрозмовник уточнив, що не можна стверджувати, що Україна «від щирого серця готова підписати план». Втім, більшість пунктів документа були прийняті українською стороною.

За даними газети, одне з найбільш суперечливих положень плану передбачає повну амністію для всіх учасників військових дій, що унеможливлює майбутні судові позови щодо дій на полі бою. За словами високопоставленого чиновника Білого дому, саме Київ запропонував цей пункт.

Раніше повідомлялося, що Україна планувала провести перевірку всієї міжнародної допомоги та створити механізм для виправлення виявлених порушень і покарання винних.

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні зазначив, що Україна отримала від США «їхнє бачення завершення війни» і домовилася спільно працювати над цими пропозиціями:

"Ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу - Україна, Сполучені Штати й наші друзі та партнери у Європі та в світі", - заявив Зеленський.

