Оборонна промисловість ЄС стикається з дефіцитом кадрів на тлі збільшення попиту на виробництво – ЗМІ

Оборонні компанії, у тому числі найбільші, щосили намагаються набрати персонал для роботи на своїх заводах.

План Європейської комісії зі збільшення виробничих потужностей для виробництва боєприпасів у Європі, включаючи навчання персоналу, ризикує ще більше обтяжити компанії, які намагаються найняти персонал для виробництва устаткування.

Про це повідомляє EurActiv.

Європейська комісія представила свою пропозицію щодо Закону про підтримку виробництва боєприпасів, покликаному спонукати оборонну промисловість Європи інвестувати в нарощування виробничих потужностей, будь то компоненти ланцюжка поставок, машини або персонал.

У плані поставлено мету для оборонної промисловості провести один мільйон снарядів за 12 місяців.

EurActiv пише, що одна з перешкод, яку виконавчий орган ЄС пропонує усунути, щоб збільшити провадження - це відмова від нормативних вимог, яка спростить правила, що обмежують роботу в нічний час, наприклад, у країнах-членах ЄС, які нині не дозволяють це робити. Оборонні компанії, у тому числі найбільші, щосили намагаються набрати персонал для роботи на своїх заводах.

"Нам важко наймати персонал. Інженери та ручна праця є необхідними людськими ресурсами. Якщо заводи не зможуть знайти людей для збирання обладнання чи експлуатації машин, вони не зможуть наростити виробництво", - заявили представники оборонної промисловості на умовах анонімності.

Отримання довгострокових замовлень та інвестицій також допомогло б із наймом співробітників. За словами представників оборонної промисловості, без довгострокового бачення та замовлень компанії також не можуть пропонувати співробітникам довгострокові контракти.

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