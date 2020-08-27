ОБСЄ нарахувала за майже місяць перемир'я понад 700 порушень "тиші" на Донбасі

Від початку 27 серпня на усіх ділянках спостерігається тиша

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ від початку всеосяжного перемир'я на Донбасі 27 липня нарахувала 713 порушень нового режиму.

Про це йдеться у звіті Місії ОБСЄ в Україні станом на 26 серпня, повідомляє "Громадське".

Зокрема помітили 100 вибухів, два невизначені боєприпаси, 9 освітлювальних ракет та 602 черги й постріли.

У штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що за минулу добу, 26 серпня, бойовики один раз порушили "тишу" біля Мар'їнки. Вогонь у відповідь не відкривали.

Від початку 27 серпня на усіх ділянках спостерігається тиша. Поранених чи загиблих серед українських військових немає.

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