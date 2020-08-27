CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпеціальна моніторингова місія ОБСЄ від початку всеосяжного перемир'я на Донбасі 27 липня нарахувала 713 порушень нового режиму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ОБСЄ нарахувала за майже місяць перемир'я понад 700 порушень "тиші" на Донбасі
Від початку 27 серпня на усіх ділянках спостерігається тиша
Фото: EPA/UPG
Про це йдеться у звіті Місії ОБСЄ в Україні станом на 26 серпня, повідомляє "Громадське".
Зокрема помітили 100 вибухів, два невизначені боєприпаси, 9 освітлювальних ракет та 602 черги й постріли.
У штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що за минулу добу, 26 серпня, бойовики один раз порушили "тишу" біля Мар'їнки. Вогонь у відповідь не відкривали.
Від початку 27 серпня на усіх ділянках спостерігається тиша. Поранених чи загиблих серед українських військових немає.
Читайте також: Зеленський вважає, що друга "нормандська зустріч" вказуватиме на великі шанси закінчити війну
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 08 2020 09:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Яким був день 24 серпня 1991 року
- ФОТО Друга ніч протестів у Білорусі: нові затримання, барикади і один загиблий
- ФОТО Місце з останньої картини ван Гога знайшли у Франції за допомогою столітньої листівки