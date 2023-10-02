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Очільник Міноборони Великої Британії зробив заяву щодо виборів президента у США – Reuters

02 жовтня 2023, 21:17
Очільник Міноборони Великої Британії зробив заяву щодо виборів президента у США – Reuters
Фото: ukrep.be
За словами Шеппса, важливо, що відбуватиметься після виборів в США.

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що його країна стане лідером у підтримці України під час війни з рф, незалежно від того, хто стане наступним президентом в США. А можливе обрання Дональда Трампа Шеппс назвав не "найгіршим сценарієм".

Про це йдеться в коментарі міністра Шеппса під час заходу у межах конференції Консервативної партії, передає Reuters.

Він також додав, що не потрібно перебільшувати маніпуляції навколо бюджетного процесу у США щодо підтримки України, зважаючи на виключення додаткових коштів на ці цілі з тимчасового бюджету, схваленого Конгресом 1 жовтня. 

"Я думаю, що ми ще дуже далекі від того, щоб США припинили свою підтримку", – сказав Шеппс.

За словами міністра, якщо Трамп "відвернеться від України, не варто розраховувати на те, що Європа підставить плече".

Шеппс вважає, що справжнім питанням буде те, що станеться після виборів.

"Велика Британія, незалежно від того, що відбувається в інших країнах, візьме на себе роль лідера", – сказав Шеппс.

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