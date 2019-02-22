Окрім Сум, поліція приходила до офісів БПП у Чернігові та у двох областях, - депутат

Подібна ситуація відбулась також у Чернігові, у Черкаській та Хмельницькій областях: спочатку прибула преса, а потім наряд поліції.

Поліцейські приходили до офісів партії БПП у різних містах та регіонах, зокрема у Сумах, Чернігові, на Черкащині та Хмельниччині.

"У нас вже не вперше відбувається таке в Україні. До офісів наших партій (БПП, ред.) поступають анонімні дзвінки, після чого приїжджають ЗМІ, а після цього на цей виклик приїздять працівники Нацполіції, МВС. Така ж ситуація відбулась і вчора (у Сумах, ред.)", - сказав народний депутат від БПП, керівник секретаріату партії, Маским Саврасов, повідомляє "Громадське".

Депутат підтвердив, що приміщення в будинку по проспекту Курському у Сумах, куди приходила поліція, дійсно є офісом партії БПП.

"Це наші партійці, чим вони там займались - не знаю, мене на місці не було. Але вони мало право перебувати в офісі партії, займатись своїми справами… вчора ця ситуація відбулась із записом на відео", - додав депутат.

Саврасов наголосив, що подібна ситуація відбулась також у Чернігові, у Черкаській та Хмельницькій областях: спочатку прибула преса, а потім наряд поліції.

За його словами, поліція звертається до представників партії БПП і вимагає надати перелік членів партії. "До нас звертались представники поліції з вимогою надати перелік членів партії, прихильників… Навіщо це робиться, у мене немає розуміння", - зазначив депутат.

Нагадаємо, що у Сумах прокуратура почала кримінальне провадження за фактом перевищення влади та службових повноважень працівниками поліції.