Окрім Сум, поліція приходила до офісів БПП у Чернігові та у двох областях, - депутат
"У нас вже не вперше відбувається таке в Україні. До офісів наших партій (БПП, ред.) поступають анонімні дзвінки, після чого приїжджають ЗМІ, а після цього на цей виклик приїздять працівники Нацполіції, МВС. Така ж ситуація відбулась і вчора (у Сумах, ред.)", - сказав народний депутат від БПП, керівник секретаріату партії, Маским Саврасов, повідомляє "Громадське".
Депутат підтвердив, що приміщення в будинку по проспекту Курському у Сумах, куди приходила поліція, дійсно є офісом партії БПП.
"Це наші партійці, чим вони там займались - не знаю, мене на місці не було. Але вони мало право перебувати в офісі партії, займатись своїми справами… вчора ця ситуація відбулась із записом на відео", - додав депутат.
Саврасов наголосив, що подібна ситуація відбулась також у Чернігові, у Черкаській та Хмельницькій областях: спочатку прибула преса, а потім наряд поліції.
За його словами, поліція звертається до представників партії БПП і вимагає надати перелік членів партії. "До нас звертались представники поліції з вимогою надати перелік членів партії, прихильників… Навіщо це робиться, у мене немає розуміння", - зазначив депутат.
Нагадаємо, що у Сумах прокуратура почала кримінальне провадження за фактом перевищення влади та службових повноважень працівниками поліції.
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