ООН додала Ізраїль до світового списку порушників, що які вчинили злочини проти дітей

Включення Ізраїлю до списку відбулося після восьми місяців війни в Газі, в якій, за даними Міністерства охорони здоровʼя Палестини, загинули понад 15 500 дітей.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш додав ізраїльських військових до глобального списку правопорушників, які вчинили злочини проти дітей.

Про це пише CNN.

Ізраїлю повідомили про внесення до списку в щорічній доповіді генсека про дітей у збройних конфліктах, яку надішлють до Ради Безпеки ООН наступної пʼятниці, повідомив речник генсека ООН Стефан Дюжаррік.

За словами джерела каналу, до цього списку разом з Армією оборони Ізраїлю (Цахал), також додали Хамас і "Палестинський ісламський джихад".

Посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан записав й опублікував відео, на якому він телефонує зі свого офісу, ймовірно, чиновнику ООН та обурюється рішенням ООН, назвавши Цахал "найморальнішою армією в світі".

Дюжаррік назвав "шокуючим і неприйнятним" той факт, що Ердан опублікував приватний дзвінок, заявивши, що це "щось, чого він ніколи не бачив за 24 роки служби в цій організації".

Включення Ізраїлю до списку відбулося після восьми місяців війни в Газі, в якій, за даними Міністерства охорони здоровʼя Палестини, загинули понад 15 500 дітей.

Війна між Ізраїлем і Хамас триває з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили щонайменше 1 200 мирних жителів. За даними ізраїльської влади, принаймні 250 людей захопили в заручники. Щонайменше 125 людей досі утримують в секторі Гази після листопадової угоди про обмін полоненими, за якою з полону Хамас вдалося звільнити понад 100 людей.