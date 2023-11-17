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ПОЛІТИКА

ОПЕК+ розгляне, чи потрібно більше скорочення нафти – Reuters

17 листопада 2023, 21:56
ОПЕК+ розгляне, чи потрібно більше скорочення нафти – Reuters
Рішення може бути ухвалене на засіданні 26 листопада.

На зустрічі цього місяця ОПЕК+ планує розглянути можливість додаткових скорочень поставок нафти.

Про це повідомляє  Reuters із посиланням на три джерела всередині організації.

Ціна на нафту марки Brent після вересневого максимуму майже $98 наразі впала приблизно до $79 за барель.  На ціну вплинуло занепокоєння з приводу попиту та можливого профіциту наступного року, незважаючи на підтримку скорочень ОПЕК+ і конфлікт на Близькому Сході.

Саудівська Аравія, росія та інші члени ОПЕК+ ще наприкінці 2022 року пообіцяли скоротити загальний видобуток нафти на 5,16 мільйона барелів на день, або близько 5% добового світового попиту. Ці скорочення включають 3,66 мільйона барелів на добу з боку ОПЕК+ і додаткові добровільні скорочення з боку Саудівської Аравії та росії.

Анонімне джерело в організації повідомило, що існуючих обмежень може бути недостатньо, і група, ймовірно, проаналізує, запровадження додаткових.

Два інших джерела в ОПЕК+ сказали, що обговорюватимуть більш суттєві скорочення

"Неприємно спостерігати, що напередодні наступної зустрічі ринкова волатильність зростає, а фундаментальні показники в цілому залишаються стабільними. Міністри, ймовірно, висловлять пропозиції щодо кроків для забезпечення стабільної тенденції", — сказало одне з джерел в ОПЕК+.

Міністри ОПЕК+, яка об’єднує Організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК) і союзників на чолі з росією, зустрінуться 26 листопада.

Падіння цін посилилося цього тижня, навіть після того, як ОПЕК у щомісячному звіті заявила, що фундаментальні показники ринку нафти залишаються сильними, незважаючи на «негативні настрої», і підтвердила свій відносно високий прогноз зростання попиту на нафту в 2024 році.

Міжнародне енергетичне агентство, яке цього тижня також оновило свій прогноз, має нижчий прогноз зростання попиту на 2024 рік і вважає, що в першому кварталі на ринку може сформуватись надлишок.

Разом із тим, інші джерела в ОПЕК+ наполягають на тому, що зарано говорити про обговорення членами організації подальших скорочень..

Аналітики вважають,  що продовження скорочення поставок нафти підвищує ризик економічного спаду  в Саудівській Аравії вже цього року.

Ер-Ріяд під час попередніх зустрічей неодноразово наголошував, що хоче бачити суворе дотримання скорочень для того, аби усі члени розділили тягар зменшення виробництва.

ОПЕК

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