Оприлюднено розклад зустрічі Трампа і путіна

15 серпня 2025, 08:07
Оприлюднено розклад зустрічі Трампа і путіна
путін з Трампом, фото: Jorge Silva / Reuters
Зустріч Дональда Трампа і владіміра путіна залишається темою номер один у світі цього тижня.
Став відомий орієнтовний розклад зустрічі президентів США Дональда Трампа і росії владіміра путіна на саміті в місті Анкоридж.
 
Про це повідомляє  Reuters.
 
За даними розкладу Білого дому для преси, зустріч президента США Дональда Трампа з президентом росії  відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.
 
Трамп вирушить з Білого дому о 6:45 за східноамериканським часом (13:45 за Києвом) у п’ятницю та залишить Анкоридж о 17:45 (04:45 в суботу за Києвом) за місцевим часом того ж дня.
 
Повернення до Білого дому заплановане вранці у суботу, 16 серпня.
 
Сьогодні, 15 серпня, в місті Анкоридж (штат Аляска) відбудеться саміт президента США Дональда Трампа і російського диктатора путіна.
 
Під час зустрічі, лідери обговорять базові варіанти припинення вогню та завершення війни в Україні.

 

війна в Україніросія окупантипереговори з рф

