Оприлюднено розклад зустрічі Трампа і путіна

Став відомий орієнтовний розклад зустрічі президентів США Дональда Трампа і росії владіміра путіна на саміті в місті Анкоридж.

За даними розкладу Білого дому для преси, зустріч президента США Дональда Трампа з президентом росії відбудеться у п’ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом) в Анкориджі.

Трамп вирушить з Білого дому о 6:45 за східноамериканським часом (13:45 за Києвом) у п’ятницю та залишить Анкоридж о 17:45 (04:45 в суботу за Києвом) за місцевим часом того ж дня.

Повернення до Білого дому заплановане вранці у суботу, 16 серпня.

Сьогодні, 15 серпня, в місті Анкоридж (штат Аляска) відбудеться саміт президента США Дональда Трампа і російського диктатора путіна.

Під час зустрічі, лідери обговорять базові варіанти припинення вогню та завершення війни в Україні.