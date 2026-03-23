Орбан наказав розслідувати скандал із главою МЗС Сійярто

23 березня 2026, 17:21
Глава уряду Угорщини Віктор Орбан обурився викриттям скандальних розмов Сійярто та порівняв це з нападом на країну.

Про це повідомив прем'єр-міністр Угорщини у Facebook.

"Прослуховування члена уряду є нападом на Угорщину. Я доручив міністру юстиції негайно провести розслідування щодо інформації про прослуховування (глави МЗС Угорщини - ред.) Петера Сійярто", - написав Орбан.

Нещодавно видання Washington Post повідомило, що Сіярто інформував російську сторону про переговори з ЄС. Водночас у матеріалі американської газети не йшлося про те, що міністра могли прослуховувати.

Ці деталі з’явилися вже в угорському провладному медіа Mandiner, у якому оприлюднили аудіозапис, де журналіст-розслідувач Сабольч Паньї спілкується з жінкою, яка, ймовірно, працює в Міністерстві закордонних справ.

У Mandiner заявили, що Паньї нібито передав номер телефону Сіярто іноземній розвідці однієї з країн ЄС, аби вона могла стежити за міністром. Сам журналіст пояснив, що розмова була з його джерелом, яке намагалося перевірити інформацію про Сіярто, опубліковану у Washington Post.

За словами Паньї, прослуховування могло відбуватися не через передачу номера, а через те, що міністр спілкувався з російським колегою Сергієм Лавровим по незахищеному зв’язку.

