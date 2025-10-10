Орбан звинуватив українську розвідку у стеженні за Угорщиною

Втім, жодних доказів політик не назвав.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який нещодавно називав президента України Володимира Зеленського моральним шантажистом, звинуватив українську розвідку в стеженні за його країною "через проукраїнську партію "Тиса«». Ця політична сила набирає популярності в країні перед парламентськими виборами, які повинні відбутися у квітні 2026-го.

"Вони проникли у суспільне життя та політику, надаючи технологічну допомогу своїм союзникам, щоб допомогти їм отримати тут владу, — написав Орбан на своїй сторінці у соцмережі X. — Колись ми казали: росіяни вже в коморі. Тепер ми повинні сказати: українці вже у вашому смартфоні".

Він пообіцяв, що не залишить це питання без уваги. Але жодних доказів своїх слів не назвав.

Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що доля українців полягає в тому, щоб "жити поруч із росією".

Орбан нагадав, що для прийняття України до Європейського Союзу всі 27 країн-членів блоку мають підтримати це рішення. За його словами, саме тому Угорщину не турбує те, що скажуть інші 26 держав.