Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Орбан звинуватив українську розвідку у стеженні за Угорщиною

10 жовтня 2025, 18:08
Орбан звинуватив українську розвідку у стеженні за Угорщиною
Фото: apnews.com
Втім, жодних доказів політик не назвав.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який нещодавно називав президента України Володимира Зеленського моральним шантажистом, звинуватив українську розвідку в стеженні за його країною "через проукраїнську партію "Тиса«». Ця політична сила набирає популярності в країні перед парламентськими виборами, які повинні відбутися у квітні 2026-го. 

"Вони проникли у суспільне життя та політику, надаючи технологічну допомогу своїм союзникам, щоб допомогти їм отримати тут владу, — написав Орбан на своїй сторінці у соцмережі X. — Колись ми казали: росіяни вже в коморі. Тепер ми повинні сказати: українці вже у вашому смартфоні". 

Він пообіцяв, що не залишить це питання без уваги. Але жодних доказів своїх слів не назвав. 

Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що доля українців полягає в тому, щоб "жити поруч із росією".

Орбан нагадав, що для прийняття України до Європейського Союзу всі 27 країн-членів блоку мають підтримати це рішення. За його словами, саме тому Угорщину не турбує те, що скажуть інші 26 держав.

УгорщинаВіктор Орбанрозвідка

Останні матеріали

Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 23:30
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Політика
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 15:27
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Політика
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 12:50
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Політика
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 08:21
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Політика
Фашизм крокує Америкою? Трамп шукає привід, щоб запровадити воєнний стан, а його радник готує ґрунт для репресій проти незгодних
Переклад iPress – 08 жовтня 2025, 13:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється