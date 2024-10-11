Основні запити Зеленського: від НАТО до інвестицій в оборону – Politico

Видання представило п’ять ключових запитів Зеленського.

Журналісти назвали п’ять основних запитів, з якими президент України Володимир Зеленський звертається до міжнародних партнерів під час свого європейського турне.

Про це йдеться у статті Politico.

Видання представило п’ять ключових запитів Зеленського, оцінюючи їхні шанси на успіх за шкалою від 1 до 5, де одиниця означає найнижчі. Найменші шанси вони приписали першому запиту — щодо запрошення України до НАТО.

Другим важливим проханням президента стало забезпечення допомоги союзницької ППО для захисту українського неба, зокрема, проводячи паралелі з підтримкою Ізраїлю. Основна увага зосереджена на Польщі та Румунії, які могли б збивати російські ракети та дрони, що входять у прикордонні райони.

Видання оцінює шанси на успіх цього запиту як низькі, оскільки союзники побоюються прямого втягнення у конфлікт із росією.

Зеленський також закликає продовжити посилення систем ППО. "Попри обнадійливі заяви влітку, поставки призупинилися — але обіцянки тривають", — йдеться у матеріалі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно оголосив, що нові системи IRIS-T будуть включені до пакету військової допомоги вартістю 1,4 мільярда євро, який Німеччина підготувала спільно з Данією, Норвегією та Нідерландами. Цей пакет планують надати Україні до кінця 2024 року.

Третім важливим закликом з боку України є прохання дозволити використовувати західну зброю для ударів по цілях на території росії. Однак, як зазначають журналісти, шанси на успіх цього запиту є мінімальними, оскільки, попри підтримку з боку нового генсека НАТО Марка Рютте, існують побоювання, що такі дії можуть призвести до ескалації війни та навіть до застосування росією ядерної зброї.

Четвертим запитом називають прохання про надання Україні німецьких далекобійних ракет Taurus, які країна вже довгий час активно просить. Однак після категоричної відмови з боку Олафа Шольца, згадки про ці ракети майже зникли з публічних обговорень. Видання Politico вважає, що позиція канцлера щодо цього питання, ймовірно, залишатиметься незмінною.

П’ятим проханням президента Зеленського є залучення інвестицій в український оборонний сектор, що не тільки дозволить Україні самостійно виробляти необхідну зброю, але й стане стимулом для економічного зростання. Уже спостерігається прогрес у співпраці з німецьким збройовим концерном Rheinmetall, норвезькою компанією Nammo та шведською Saab щодо спільного виробництва. Крім того, такі країни, як Данія, Канада та Литва, почали розміщувати замовлення в українських оборонних компаніях.