Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Основні зусилля союзників для України переходять від надання зброї до її ремонту – Politico

20 липня 2023, 14:21
Основні зусилля союзників для України переходять від надання зброї до її ремонту – Politico
Фото: Міноборони України
За 17 місяців війни Україна накопичила приголомшливий і різноманітний арсенал техніки, яку потрібно ремонтувати.

Акцент західних партнерів суттєво змістився на ремонт і підтримку зброї, переданої Україні. Вони усвідомлюють, що війна може тривати місяцями й роками.

Про це сказав Politico представник Пентагону Вільям Лаплант.

За 17 місяців війни Україна накопичила приголомшливий і різноманітний арсенал техніки, яку потрібно ремонтувати. Підтримка в робочому стані військового обладнання, переданого українцям, є однією з основних функцій робочої групи з 22 країн, якою керує Лаплант. Її очолюють США, Польща і Велика Британія.

Група регулярно зустрічається з українськими військовими та питає про їхні потреби. За словами представника Пентагону, Україні вже допомогли створити службу підтримки постачання, яка курирує понад чотири тисячі ліній поставок запчастин для західного обладнання, переданого українській армії.

"Ми стежимо за тим, щоб українці мали все необхідне. І якщо запчастини потрібно поставити з країни на інший кінець світу, ми забезпечуємо доставку. Таким чином, зараз більшість роботи припадає на підтримку працездатності", — сказав Вільям Лаплант.

США також переклали українською мовою понад 700 технічних інструкцій для західної зброї та звернулися до оборонних фірм по всьому світу, щоб забезпечити пакети технічних даних для цих систем.

Очікується, що США оголосять про окремий пакет допомоги Україні на суму близько 400 мільйонів доларів, який включатиме більше боєприпасів для комплексів ППО NASAMS, а також боєприпаси для систем Patriot і установок HIMARS. 

війназброяремонттехніка

Останні матеріали

США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їх контролем – Філліпс О'Брайен
Політика
США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їх контролем – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 липня 2023, 12:49
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни для початківців, дубль ІІ – Том Купер
Технології
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни для початківців, дубль ІІ – Том Купер
Переклад iPress – 20 липня 2023, 00:03
Жодного співчуття бізнесу, чиї російські активи привласнив путін. Ціна, яку заплатили, аби лишатися в ліжку з тираном – The Telegraph
Політика
Жодного співчуття бізнесу, чиї російські активи привласнив путін. Ціна, яку заплатили, аби лишатися в ліжку з тираном – The Telegraph
Переклад iPress – 19 липня 2023, 15:03
У Вільнюсі НАТО здобуло дві перемоги і одну велику поразку. Поразка – у відтермінуванні членства України в Альянсі – Корі Шейк
Політика
У Вільнюсі НАТО здобуло дві перемоги і одну велику поразку. Поразка – у відтермінуванні членства України в Альянсі – Корі Шейк
Переклад iPress – 19 липня 2023, 12:19
Битва за адаптацію. Чому це важливо для перемоги України – Мік Раян
Технології
Битва за адаптацію. Чому це важливо для перемоги України – Мік Раян
Переклад iPress – 19 липня 2023, 08:49
Заберіть у росії ядерну зброю, бо путіну кінець. росія може скоро розвалитися – Деніел Ханнан
Політика
Заберіть у росії ядерну зброю, бо путіну кінець. росія може скоро розвалитися – Деніел Ханнан
Переклад iPress – 18 липня 2023, 14:56
росія як прототип ГУЛАГу. Заколот Прігожина – це виступ
Політика
росія як прототип ГУЛАГу. Заколот Прігожина – це виступ "сук" проти "придурків" – ексдиректор естонської розвідки Ерік Крос
Переклад iPress – 18 липня 2023, 11:56
Час реагувати. путін націлив ядерну зброю на НАТО – Челс Міхта
Політика
Час реагувати. путін націлив ядерну зброю на НАТО – Челс Міхта
Переклад iPress – 18 липня 2023, 08:23
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється