Останні російські атаки на енергетичні об’єкти України завдали збитків щонайменше на €100 млн

Найбільше уражень енергетики в трьох областях.

Протягом останньої доби російські війська атакували Україну 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 та 28 ударними БПЛА типу Shahed. Попередньої ночі ворог випустив 150 ракет та дронів. Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що за попередніми підрахунками, збитки сягають 90-100 млн євро.

Про це повідомив голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За його словами, персонал був готовий до атак не енергетику, заздалегідь готували склад обладнання та матеріалів.

"Дуже важливу роль зіграли інженерні укріплення на наших обʼєктах, які облаштовувалися спільно з обласними військовими адміністраціями та Державним агентством з відновлення. За попередніми оцінками, без цього пошкоджень могло бути вдвічі більше, а наслідки ще серйознішими", - зазначив Кудрицький.

Він додав, що до кінця дня відновлювальні роботи будуть завершені на найбільш пошкоджених об’єктах в західних, південних та центральних областях. Зокрема, на Дніпропетровщині через масовану атаку шахедів цієї ночі діють обмеження енергопостачання.

"Це вимушений захід, необхідний для стабілізації ситуації в регіоні. Ремонтні бригади працюють над поверненням стабільного енергоживлення, це може зайняти декілька днів", - пояснює Кудрицький.