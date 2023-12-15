ПАРЄ розпочала слухання щодо становища українських дітей: пошук рішень та допомога в умовах конфлікту

Президент ПАРЄ Тіні Кокс висловив надію, що зустріч призведе до знаходження рішень, спрямованих на повернення дітей, які були вивезені з України.

Сьогодні в Парижі розпочалися слухання у Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) щодо ситуації з дітьми в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі організації.

Офіційне відкриття відбулося за участю Президента ПАРЄ Тіні Кокса. Засідання призначене для обговорення питань, пов'язаних із сучасним становищем українських дітей як у країнах-членах Ради Європи, так і внаслідок їх депортації чи примусового переміщення російською федерацією.

Президент ПАРЄ Тіні Кокс висловив надію, що зустріч призведе до знаходження рішень, спрямованих на повернення дітей, які були вивезені з України. Також він наголосив на важливості полегшення життя тих, хто залишається в Україні, особливо у контексті освітніх та медичних можливостей.

Віце-президент ПАРЄ Олена Хоменко закликала Асамблею розробити конкретні інструменти для надання допомоги українським дітям. Вона згадала, що після російської агресії проти України ПАРЄ взяла на себе зобов'язання допомагати у пошуку рішень для безпечного повернення депортованих дітей до їхніх родин.

На слуханнях виступила також заступник міністра охорони здоров'я України з міжнародних питань Марина Слободніченко, яка поділилася деталями роботи українських дитячих лікарень в умовах війни та програмами лікування українських дітей за кордоном.

Українську владу на засіданні представляють Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та заступник Генерального прокурора України Вікторія Литвинова.

Вечірня частина слухань, під керівництвом Олени Хоменко, буде присвячена дітям, які були депортовані або примусово переміщені до російської федерації, білорусі або тимчасово окупованих територій рф.

Нагадаємо, у квітні 2023 року ПАРЄ визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію російської федерації та закликала до можливого кримінального переслідування за це.