Париж викликав посла Італії через заяви Сальвіні про Макрона

Дипломат висміяв ідею Макрона щодо військ в Україні.

Міністерство закордонних справ Франції викликало посла Італії через різкі висловлювання віцепрем’єр-міністра Маттео Сальвіні, спрямовані проти президента Емманюеля Макрона.

Про це повідомляє France Info.

Останніми днями Сальвіні неодноразово критикував Макрона, зокрема через його позицію щодо підтримки України та європейської безпеки. У середу італійський політик обурився словами французького президента про можливу відправку військ до України.

"Італійські солдати в Україні? Ні за жодних обставин. Якщо Емманюель Макрон хоче, нехай сам їде. Одягай шолом, бери гвинтівку і вперед", - заявив Сальвіні.

У французькому МЗС назвали таку риторику неприйнятною та підкреслили, що подібні висловлювання суперечать духу довіри та історії відносин між Парижем і Римом.

"Ми нагадали очільниці італійського посольства, що такі заяви не відповідають характеру наших двосторонніх відносин", - повідомили у відомстві.

Водночас італійський уряд і МЗС утримались від коментарів щодо інциденту.