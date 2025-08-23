Париж викликав посла Італії через заяви Сальвіні про Макрона
Міністерство закордонних справ Франції викликало посла Італії через різкі висловлювання віцепрем’єр-міністра Маттео Сальвіні, спрямовані проти президента Емманюеля Макрона.
Про це повідомляє France Info.
Останніми днями Сальвіні неодноразово критикував Макрона, зокрема через його позицію щодо підтримки України та європейської безпеки. У середу італійський політик обурився словами французького президента про можливу відправку військ до України.
"Італійські солдати в Україні? Ні за жодних обставин. Якщо Емманюель Макрон хоче, нехай сам їде. Одягай шолом, бери гвинтівку і вперед", - заявив Сальвіні.
У французькому МЗС назвали таку риторику неприйнятною та підкреслили, що подібні висловлювання суперечать духу довіри та історії відносин між Парижем і Римом.
"Ми нагадали очільниці італійського посольства, що такі заяви не відповідають характеру наших двосторонніх відносин", - повідомили у відомстві.
Водночас італійський уряд і МЗС утримались від коментарів щодо інциденту.