Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Париж викликав посла Італії через заяви Сальвіні про Макрона

23 серпня 2025, 17:53
Париж викликав посла Італії через заяви Сальвіні про Макрона
Фото: з вільного доступу
Дипломат висміяв ідею Макрона щодо військ в Україні.

Міністерство закордонних справ Франції викликало посла Італії через різкі висловлювання віцепрем’єр-міністра Маттео Сальвіні, спрямовані проти президента Емманюеля Макрона.

Про це повідомляє France Info.

Останніми днями Сальвіні неодноразово критикував Макрона, зокрема через його позицію щодо підтримки України та європейської безпеки. У середу італійський політик обурився словами французького президента про можливу відправку військ до України.

"Італійські солдати в Україні? Ні за жодних обставин. Якщо Емманюель Макрон хоче, нехай сам їде. Одягай шолом, бери гвинтівку і вперед", - заявив Сальвіні.

У французькому МЗС назвали таку риторику неприйнятною та підкреслили, що подібні висловлювання суперечать духу довіри та історії відносин між Парижем і Римом.

"Ми нагадали очільниці італійського посольства, що такі заяви не відповідають характеру наших двосторонніх відносин", - повідомили у відомстві.

Водночас італійський уряд і МЗС утримались від коментарів щодо інциденту.

 
ІталіяФранція

Останні матеріали

Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Політика
Трамп поступається путіну. Розуміння глобальної динаміки влади – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 14:38
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Політика
Настрій у обслуги Кремля змінився. Пропагандони переконують: зустріч путіна і Зеленського неможлива – Джулія Девіс
Переклад iPress – 22 серпня 2025, 10:32
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Політика
Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 15:55
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Політика
Можна вимикати телефони. Ці саміти з Україною – суцільне реаліті-шоу без жодного змісту – Андреас Клут
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 13:16
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Політика
кремлівські пропагандони у захваті. путін змінив Трампа під час поїздки в лімузині – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 серпня 2025, 09:02
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він із ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється