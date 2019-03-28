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Перед візитом Порошенка до Стрия повідомили про мінування вокзалу, міськради і центральної площі

Інформацію про вибухівку перевіряють спецслужби
У місті Стрий Львівської області поліція і профільні служби шукають вибуховий пристрій після анонімного дзвінка про замінування.
Перед візитом Порошенка до Стрия повідомили про мінування вокзалу, міськради і центральної площі Фото: rv.npu.gov.ua

"Сьогодні о 9:30 надійшло анонімне повідомлення про те, що в райцентрі заміновано залізничний вокзал, міськраду і майдан Незалежності", - повідомляє регіональне управління поліції.

На місці працюють слідчо-оперативна група і співробітники відповідних служб. Проводиться огляд зазначених будівель і прилеглих територій.

Нагадаємо, що до київської поліції надійшло повідомлення про замінування офісу кандидата президенти Анатолія Гриценка, правоохоронці виїхали на місце події.

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28 03 2019 12:35
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