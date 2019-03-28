НОВИНИУ місті Стрий Львівської області поліція і профільні служби шукають вибуховий пристрій після анонімного дзвінка про замінування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Перед візитом Порошенка до Стрия повідомили про мінування вокзалу, міськради і центральної площі
Інформацію про вибухівку перевіряють спецслужби
Фото: rv.npu.gov.ua
"Сьогодні о 9:30 надійшло анонімне повідомлення про те, що в райцентрі заміновано залізничний вокзал, міськраду і майдан Незалежності", - повідомляє регіональне управління поліції.
На місці працюють слідчо-оперативна група і співробітники відповідних служб. Проводиться огляд зазначених будівель і прилеглих територій.
Нагадаємо, що до київської поліції надійшло повідомлення про замінування офісу кандидата президенти Анатолія Гриценка, правоохоронці виїхали на місце події.
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