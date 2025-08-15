Переговори Трампа і путіна розпочалися

Вони зустрілися на військовому аеродромі в Алясці й разом вирушили на переговори.

Президент США Дональд Трамп прибув на Аляску для зустрічі із президентом рф Володимиром Путіним.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Трамп дочекався, поки літак російського президента приземлиться. Після цього лідери зустрілися на летовищі, потиснули руки й разом вирушили автомобілем на заплановану зустріч.

Як зазначається, Білий дім вніс зміни до формату переговорів: на двосторонній зустрічі між Дональдом Трампом і Володимиром путіним тепер будуть присутні державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф.

Раніше повідомлялося, що зустріч має пройти у форматі тет-а-тет.

Переговори можуть тривати кілька годин.