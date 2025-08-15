Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
кремль заявляє про ймовірні 7-ми годинні переговори: Трамп відреагував

15 серпня 2025, 21:11
кремль заявляє про ймовірні 7-ми годинні переговори: Трамп відреагував
Фото: з вільних джерел
Зустріч включатиме переговори у кількох форматах.

Речник кремля Дмитро Пєсков заявив, що переговори президента США Дональда Трампа з путіним на Алясці можуть тривати 6–7 годин. 

Про це повідомляє російська служба BBC.

За словами Пєскова, москва виходить із того, що спершу Трамп і путін проведуть бесіду тет-а-тет. 

"Потім будуть переговори у складі делегацій, можливо, у форматі робочого ланчу. Потім лідери розійдуться на якийсь час і зберуться на спільну пресконференцію. Ну, загалом можна уявити, що, звичайно, щонайменше годин шість-сім на це піде", - додав він. 

На питання, яким має бути підсумок переговорів на Алясці, щоб відбулася тристороння зустріч за участю Президента України Володимира Зеленського, речник путіна коротко відповів: "Результативно".

Натомість президент США Дональд Трам сказав про можливий провал зустрічі з путіним:

"Я швидко повернуся додому". 

Вже за дві години мають розпочатися перемовини між Трампом і путіним на Алясці. 

Раніше ми писали про делегації з Америки та росії.

 

РосіяСШАпереговори

