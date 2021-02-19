Перша виявлена у Всесвіті чорна діра у 20 разів масивніша за Сонце - вчені

Група міжнародних астрономів дійшла висновку, що перша виявлена чорна діра у Всесвіті - Лебідь X-1 є більш масивнішою, ніж вважалося раніше.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Phys.org.

"Наші нові спостереження говорять нам про те, що маса чорної діри (Лебідь X-1 - ред.) в 20 разів перевищує масу нашого Сонця - це на 50% більше, ніж попередня оцінка", - заявив Ілія Мандел з австралійського Університету Монаша.

Він додав, що чорна діра обертається навколо своєї зірки з періодом п’ять з половиною днів, на відстані, яка дорівнює одній п’ятій відстані між Землею й Сонцем.

Також дослідники встановили, що чорна діра знаходиться на 20% подалі від Землі, ніж вважалося раніше.

Зазначається, що чорна діра Лебідь X-1 була виявлена ще у 1964 році.

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