Перший кремлівський літак вже прибув на Аляску

Літак експлуатується спеціальною авіаційною ескадрильєю, широко відомою як VIP-транспортний флот російського уряду

Російський урядовий літак приземлився на Алясці напередодні завтрашньої зустрічі президента США Дональда Трампа і диктатора путіна.

Про це повідомляє Sky news.

Літак вилетів з москви о 7:50 за місцевим часом і приземлився в міжнародному аеропорту Анкориджа. Він увійшов у повітряний простір США приблизно о 5:15 (за місцевим часом).

Весайт Flightradar24, що відстежує польоти літаків, повідомляє, що на борту літака перебуває російська делегація, яка прибула на зустріч. Літак експлуатується спеціальною авіаційною ескадрильєю, широко відомою як VIP-транспортний флот російського уряду.

Літак раніше використовувався для перевезення високопоставлених чиновників і дипломатичних місій.

За даними російського пропагандистського видання ТАРС, на літаку могла перебувати одна з передових груп, що займається підготовкою саміту між путіним і Трампом.