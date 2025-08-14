Перший кремлівський літак вже прибув на Аляску
14 серпня 2025, 18:53
Фото з архіву Ігоря Дикого
Російський урядовий літак приземлився на Алясці напередодні завтрашньої зустрічі президента США Дональда Трампа і диктатора путіна.
Про це повідомляє Sky news.
Літак вилетів з москви о 7:50 за місцевим часом і приземлився в міжнародному аеропорту Анкориджа. Він увійшов у повітряний простір США приблизно о 5:15 (за місцевим часом).
Весайт Flightradar24, що відстежує польоти літаків, повідомляє, що на борту літака перебуває російська делегація, яка прибула на зустріч. Літак експлуатується спеціальною авіаційною ескадрильєю, широко відомою як VIP-транспортний флот російського уряду.
Літак раніше використовувався для перевезення високопоставлених чиновників і дипломатичних місій.
За даними російського пропагандистського видання ТАРС, на літаку могла перебувати одна з передових груп, що займається підготовкою саміту між путіним і Трампом.