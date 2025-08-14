Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Перший кремлівський літак вже прибув на Аляску

14 серпня 2025, 18:53
Перший кремлівський літак вже прибув на Аляску
Фото з архіву Ігоря Дикого
Літак експлуатується спеціальною авіаційною ескадрильєю, широко відомою як VIP-транспортний флот російського уряду

Російський урядовий літак приземлився на Алясці напередодні завтрашньої зустрічі президента США Дональда Трампа і диктатора путіна.

Про це повідомляє Sky news.

Літак вилетів з москви о 7:50 за місцевим часом і приземлився в міжнародному аеропорту Анкориджа. Він увійшов у повітряний простір США приблизно о 5:15 (за місцевим часом).
 
Весайт Flightradar24, що відстежує польоти літаків, повідомляє, що на борту літака перебуває російська делегація, яка прибула на зустріч. Літак експлуатується спеціальною авіаційною ескадрильєю, широко відомою як VIP-транспортний флот російського уряду.
 
Літак раніше використовувався для перевезення високопоставлених чиновників і дипломатичних місій.
 
За даними російського пропагандистського видання ТАРС, на літаку могла перебувати одна з передових груп, що займається підготовкою саміту між путіним і Трампом.
