Підвищення мит США змушує Індію шукати союзників: Китай на горизонті

У Нью Делі тарифи назвали "несправедливим" і "необґрунтованим".

Президент США Дональд Трамп ризикував, оголосивши про підвищення мит для Індії, адже це може підштовхнути Делі до зближення з Китаєм.

Про це інформує газета The Times.

Видання пише, що розчарування Трампа через неможливість досягти значущої мирної угоди в Україні зросло, і тому він вирішив піти на цей ризик.

Реакцію політиків в Індії на цей крок найкраще описує слово "шок", пише видання. У коментарях вони заявили, що це було першою вимогою "публічного підпорядкування" з боку США. Міністерство закордонних справ Індії назвали цей крок "несправедливим, необґрунтованим і нерозумним".

Депутат від опозиції Шаші Тарур вважає, що мита Трампа — це прояв "подвійних стандартів". В Індії наголошують, що США продовжують імпортувати російський гексафторид урану для своєї атомної промисловості, паладій для виробництва електромобілів, а також різні добрива і хімікати.

Для Індії загроза з боку Трампа є тим більш прикрою, що ще донедавна її заохочували продовжувати купувати російську нафту, щоб допомогти стабілізувати ціну на нафту марки Brent.

Критично важливою буде реакція прем’єр-міністра Нарендри Моді та його позиція в переговорах про торговельну угоду з США, наголошує The Times. Лише після цього стане зрозуміло, яку політику обере Індія: чи продовжить заспокоювати Трампа, як це було на початку його президентства, або ж розпочне конфронтацію.

"Реакція індійського уряду залежатиме від підсумкових оцінок торговельної угоди з США. Чи визнають вони її провалом політики умиротворення, після чого змінять курс і займуть жорсткішу позицію", - пояснив науковий співробітник Ради зі стратегічних оборонних досліджень (CSDR) у Делі Анкіт Тіварі.

Вже зараз члени партії Моді, BJP, відкрито критикують Трампа. Його все частіше висміюють на правих соціальних медіа-платформах в Індії.

У разі поглиблення розбіжностей існує ризик того, що Індія наблизиться до Росії та Китаю. Перші переговори між ними вже розпочалися. Очікується, що Моді відвідає Китай цього місяця для участі в саміті Шанхайської організації співробітництва, який розпочнеться 31 серпня. Там будуть присутні лідер Китаю Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін. Це стане першою поїздкою Моді до Китаю з 2020 року.

Водночас старший консультант Фонду досліджень Чінтан у Делі Моніш Турангбам вважає, що наразі все це - скоріше поза Делі. Він стверджує, що структурні причини, через які Індія рухалася в бік Заходу, залишаються незмінними. Зсув у бік Китаю він назвав "надуманим". Також додав, що індійський уряд попросив міністрів розглянути, що ще можна запропонувати США перед переговорами наприкінці місяця.

Також американські санкції призвели до того, що НПЗ "Роснефті" в Індії не може вивезти продукцію.