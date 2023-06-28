Південна Корея оголосила про запровадження санкцій проти громадянина росії за участь у програмах озброєнь КНДР

Також під санкції потрапили дві компанії.

Південна Корея оголосила про санкції проти двох фізичних і двох юридичних осіб через їхню причетність до збройних програм Північної Кореї.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Сеула, повідомляє Reuters.

Санкції спрямовані проти колишнього громадянина Південної Кореї, який отримав російське громадянство Чой Чон Гона і двох його компаній, а також проти громадянина КНДР, який підтримував Чоя.

Чоя звинувачують у тому, що після отримання російського громадянства він допомагав Північній Кореї здійснювати незаконну фінансову діяльність всупереч санкціям Ради Безпеки ООН.

"Це перший випадок, коли наш уряд запровадив односторонні санкції проти особи корейського походження", - йдеться в заяві Міністерства.

Ядерна Північна Корея випробовує різні види озброєнь, що посилює напруженість у регіоні.

Нагадаємо, Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти рф.