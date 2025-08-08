Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
План Ізраїлю захопити Газу суперечить міжнародному праву – заява ООН

08 серпня 2025, 17:27
ООН попереджає про наслідки плану Ізраїлю.

Голова Управління ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив сьогодні, 8 серпня, що план ізраїльського уряду щодо повномасштабного військового захоплення Гази призведе до нових смертей і страждань і має бути негайно зупинений.

Про це пише Reuters.

"Цей план суперечить рішенню Міжнародного суду ООН про те, що Ізраїль повинен якнайшвидше припинити свою окупацію, реалізації узгодженого рішення про дві держави й праву палестинців на самовизначення", — йдеться в заяві Тюрка.

Сьогодні вранці ізраїльський кабінет з питань політичної безпеки схвалив план взяття під контроль міста Газа, оскільки країна розширює свої військові операції, попри посилення критики всередині країни і за кордоном через руйнівну майже дворічну війну.

"За всіма ознаками, подальша ескалація призведе до більш масового вимушеного переміщення, більшої кількості вбивств, нестерпних страждань, безглуздих руйнувань і жорстоких злочинів. Замість того, щоб посилювати цю війну, ізраїльський уряд повинен спрямувати всі свої зусилля на порятунок життя цивільного населення Гази, дозволивши повний і безперешкодний потік гуманітарної допомоги. Заручники повинні бути негайно і беззастережно звільнені палестинськими збройними групами", — додав Тюрк.

ІзраїльООНСектор Гази

