Поліція Італії не підтвердила інформацію про "українську групу", яка хотіла вбити Сальвіні, - ЗМІ
"Однак, поліція не знайшла жодних доказів цієї інформації, але було вирішено стежити за діяльністю деяких італійців, які брали участь у збройному конфлікті на Донбасі", - повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Stampa.
Саме після цього стеження були виявлені контакти між одним з бойовиків і експертом по зброї, який запропонував купівлю від імені третьої сторони.
Посол України в Італії Євген Перелигін на своїй сторінці в Facebook також повідомив, що не отримав від представників відповідних структур підтвердження існування такої групи українських громадян.
Нагадаємо, віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні заявив, що його хотіло вбити "українське угруповання".
За словами Сальвіні, він вважає, що "ніколи не робив нічого поганого з українцями".
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