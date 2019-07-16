Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Поліція Італії не підтвердила інформацію про "українську групу", яка хотіла вбити Сальвіні, - ЗМІ

Слідчі органи Італії не знайшли підтверджень інформації про те, що певна українська група загрожувала життю міністра внутрішніх справ і віцепрем'єра Маттео Сальвіні
За даними видання, слідство, яке привело до виявлення арсеналу зброї в Італії, почалося з інформації, отриманої від колишнього секретного агента КДБ, який повідомив про підготовку терористичного акту проти Сальвіні якимись українськими націоналістами.
Поліція Італії не підтвердила інформацію про "українську групу", яка хотіла вбити Сальвіні, - ЗМІ Фото: notizie.tiscali.it

"Однак, поліція не знайшла жодних доказів цієї інформації, але було вирішено стежити за діяльністю деяких італійців, які брали участь у збройному конфлікті на Донбасі", - повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Stampa.

Саме після цього стеження були виявлені контакти між одним з бойовиків і експертом по зброї, який запропонував купівлю від імені третьої сторони.

Посол України в Італії Євген Перелигін на своїй сторінці в Facebook також повідомив, що не отримав від представників відповідних структур підтвердження існування такої групи українських громадян.

Нагадаємо, віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні заявив, що його хотіло вбити "українське угруповання".

За словами Сальвіні, він вважає, що "ніколи не робив нічого поганого з українцями".

Читайте також: У Франції міністр подав у відставку через скандал з лобстерами 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 07 2019 21:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.