Політв'язнів Панова та Сизоновича можуть передати в Україну для подальшого відбування покарання - Мін'юст
Так, Мін’юст України звернувся до Міністерства юстиції Російської Федерації з проханням повідомити про остаточне рішення російської сторони стосовно передачі Сизоновича та Панова в Україну. Відповідь російської сторони станом на 27 серпня 2019 не надходила, повідомляє "Громадське".
Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України та Конвенцією про передачу засуджених осіб 1983 року засуджену особу можуть передати в державу її громадянства у випадку, якщо держава винесення вироку (Російська Федерація) і держава виконання вироку (Україна) згодні на таку передачу.
Після отримання згоди російської сторони на передачу Сизоновича та Панова в Україну Мін’юст України доручить компетентним органам України узгодити із правоохоронними органами Росії місце, час і порядок передачі та прийняти зазначених осіб в установу системи виконання покарань в Україні.
Також Мін’юст України направив запит про передачу з Російської Федерації в Україну Станіслава Клиха, Миколи Карпюка та Олександра Кольченка, однак Міністерство юстиції РФ раніше відмовило в передачі зазначених осіб в Україну.
Звернення щодо передачі з Російської Федерації в Україну Романа Сущенка, Павла Гриба та Володимира Балуха до Міністерства юстиції України не надходили. Підставою для розгляду питання про передачу засудженої особи для відбування покарання є запит уповноваженого органу іноземної держави, звернення засудженого, його законного представника або близьких родичів чи членів сім’ї.
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