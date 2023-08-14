Польща хоче створити військову частину поруч з білоруським кордоном
Про це повідомляє Польське радіо.
"Сьогодні ми бачимо, що відбувається за східним кордоном, путін намагається відбудувати імперію - чи то була біла, червона, чи путінська Росія, вона однакова з погляду методів, які використовує, коли йдеться про агресію, тим самим ми посилюємо Військо Польське у відповідь на ці загрози", - заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
Він додав, що перші солдати мають прибути туди в кінці цього року. Також нову військову частину вже було створено на Підляшші в Кольо, а незабаром з'являться в Граєві, Августові та Сем'ятичах.
"Усі ці підрозділи охоронятимуть безпеку Республіки Польщі та безпеку Підляського воєводства, тобто вони створені для того, щоб агресор не наважився зайти в Польщу, напасти на неї", - сказав Блащак.Нагадаємо, що Польща також заявила, що хоче купити тисячу танків у Південної Кореї.