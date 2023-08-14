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Польща хоче створити військову частину поруч з білоруським кордоном

14 серпня 2023, 10:31
Польща хоче створити військову частину поруч з білоруським кордоном
Фото: twitter.com/PresidentWalesa
Польща планує створити військову частину в Чарні Білостоцькій Підляського воєводства, яка має стати навчальним центром для Першої піхотної дивізії Легіонів.

Про це  повідомляє Польське радіо.

"Сьогодні ми бачимо, що відбувається за східним кордоном, путін намагається відбудувати імперію - чи то була біла, червона, чи путінська Росія, вона однакова з погляду методів, які використовує, коли йдеться про агресію, тим самим ми посилюємо Військо Польське у відповідь на ці загрози", - заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. 

Він додав, що перші солдати мають прибути туди в кінці цього року. Також  нову військову частину вже було створено на Підляшші в Кольо, а незабаром з'являться в Граєві, Августові та Сем'ятичах.

"Усі ці підрозділи охоронятимуть безпеку Республіки Польщі та безпеку Підляського воєводства, тобто вони створені для того, щоб агресор не наважився зайти в Польщу, напасти на неї", - сказав Блащак.

Нагадаємо, що Польща також заявила, що хоче купити тисячу танків у Південної Кореї.
військова частинаБілорусьПольща

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