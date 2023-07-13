Польща і Південна Корея підписали меморандум щодо інфраструктурного співробітництва та відновлення України

Президент Юн Сок Юл, який перебуває з офіційним візитом у Польщі, провів переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Президентському палаці у Варшаві.

Польща і Південна Корея сьогодні, 13 липня, домовилися допомагати Україні та підписали меморандум про співпрацю в галузі післявоєнного відновлення.

Про це повідомляє The Chosun Ilbo.

Президент Юн Сок Йоль, який відвідав Варшаву з офіційним візитом, провів зустріч на вищому рівні з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Лідери двох країн підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю в галузі відновлення України. Однак про деталі цього меморандуму поки що не повідомляють.

"Ми домовилися, що Південна Корея і Польща можуть бути оптимальними партнерами з питань відновлення України", - сказав лідер Південної Кореї.

Також Юн Сок Йоль сказав, що він разом із Дудою погодилися працювати в дусі солідарності один з одним, щоб захистити міжнародний порядок, заснований на нормах.

"Ми вирішили продовжувати підтримувати його", - додав він.

Нагадаємо, Польща передала Україні десяток гелікоптерів Мі-24.

Також нещодавно стало відомо, що Південна Корея надала нелетальну допомогу для України, яка бореться проти російської агресії.