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ПОЛІТИКА

Польща і Південна Корея підписали меморандум щодо інфраструктурного співробітництва та відновлення України

13 липня 2023, 16:44
Польща і Південна Корея підписали меморандум щодо інфраструктурного співробітництва та відновлення України
Джерело chosun
Президент Юн Сок Юл, який перебуває з офіційним візитом у Польщі, провів переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Президентському палаці у Варшаві.

Польща і Південна Корея сьогодні, 13 липня, домовилися допомагати Україні та підписали меморандум про співпрацю в галузі післявоєнного відновлення.

Про це повідомляє  The Chosun Ilbo.

Президент Юн Сок Йоль, який відвідав Варшаву з офіційним візитом, провів зустріч на вищому рівні з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Лідери двох країн підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю в галузі відновлення України. Однак про деталі цього меморандуму поки що не повідомляють.

"Ми домовилися, що Південна Корея і Польща можуть бути оптимальними партнерами з питань відновлення України", - сказав лідер Південної Кореї.

Також Юн Сок Йоль сказав, що він разом із Дудою погодилися працювати в дусі солідарності один з одним, щоб захистити міжнародний порядок, заснований на нормах.

"Ми вирішили продовжувати підтримувати його", - додав він.

Нагадаємо, Польща передала Україні десяток гелікоптерів Мі-24. 

Також нещодавно стало відомо, що Південна Корея надала нелетальну допомогу для України, яка бореться проти російської агресії.

ПольщаПівденна Кореямеморандумвідновлення україни

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