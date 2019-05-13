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Померла головна зірка "золотого століття" Голлівуду Доріс Дей

"Доріс Дей знялася більш ніж в 30 фільмах. Вона прославилася на весь світ"
Голлівудська актриса, співачка і активістка з захисту тварин Доріс Дей померла у віці 97 років. Вона була однією з головних зірок "золотого століття" Голлівуду.
Померла головна зірка "золотого століття" Голлівуду Доріс Дей Фото: з вільних джерел

Причиною її смерті стала пневмонія, йдеться в заяві Фонду захисту тварин Доріс Дей, повідомляє ВВС.

Доріс Дей народилася 3 квітня 1922 року в Цинциннаті, штат Огайо. Свою музичну кар'єру вона почала в 15 років. Спочатку Дей хотіла стати танцівницею, але їй довелося відмовитися від цієї мрії, після того як вона зламала ногу в автомобільній аварії.

Її головним хітом стала пісня Que Sera Sera, яку згодом переспівали багато виконавців по всьому світу. Також Дей відома такими піснями, як Perhaps, Perhaps, Perhaps, Sentimental Journey та іншими.

Її останній альбом My Heart, що вийшов в 2011 році, посів перше місце в британському чарті.

Доріс Дей знялася більш ніж в 30 фільмах. Вона прославилася на весь світ завдяки таким фільмам, як "Людина, яка занадто багато знала" Альфреда Хічкока (1956) і "Це хутро норки" Делберта Манна (1962).

Фільм "Повернись, моя любове", в якому Дей зіграла разом з актором Роком Гадсоном, став одним з найкасовіших фільмів 1950-1960-х років.

Дей ніколи не отримувала "Оскар" і була номінована на нього тільки один раз в 1960 році: за найкращу жіночу роль у фільмі "Телефон навпіл".

З 1970-х років Дей зосереджувала свої сили на захисті тварин.

У 2004 році вона була удостоєна "Президентської медалі свободи", а в 2008 році - музичної премії "Греммі".

Нагадаємо, що у США помер гітарист Дік Дейл, відомий саундтреком до фільму "Кримінальне чтиво".

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13 05 2019 22:24
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