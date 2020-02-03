Попит на антибактеріальну продукцію з України в Європі за тиждень виріс багаторазово

Попит виріс у 7 разів в Польщі, в 10 разів в Болгарії, втричі в Литві і в 2 рази в Естонії

"Підвищення попиту на антибактеріальні серветки цілком зрозуміло: від будь-якого вірусу простіше захиститися, ніж вилікуватися. Спостерігаючи за тенденціями ЄС, ми готові до прогнозованого сплеску купівельної активності в Україні, особливо це стосується попиту на Smile Antibacterial зі спиртом", - сказав керівник бізнес-напряму Hygiene корпорації "Біосфера" Олександр Лавров.

Корпорація "Біосфера" відзначає різке зростання попиту з боку європейських країн на вироблені нею антибактеріальні серветки ТМ Smile в умовах швидкого розширення епідемії коронавірусу, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в корпорації.

"Підвищення попиту на антибактеріальні серветки цілком зрозуміло: від будь-якого вірусу простіше захиститися, ніж вилікуватися. Спостерігаючи за тенденціями ЄС, ми готові до прогнозованого сплеску купівельної активності в Україні, особливо це стосується попиту на Smile Antibacterial зі спиртом", - сказав керівник бізнес-напряму Hygiene корпорації "Біосфера" Олександр Лавров.

Згідно з даними корпорації, попит виріс у 7 разів в Польщі, в 10 разів в Болгарії, втричі в Литві і в 2 рази в Естонії.

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