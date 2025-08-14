Поранення, отримані у російському полоні, прирівняно до бойових – Шмигаль

Українські захисники худнуть на 20-40 кілограмів у російському полоні

Військові, які пережили полон, отримають ширші права та соціальний захист. Міністр оборони України Денис Шмигаль підписав наказ, який усуває прогалину в законодавстві щодо військовослужбовців, які були позбавлені свободи рф.

Про це він повідомив у Telegram.

"До цього часу поранення чи захворювання, отримані в полоні, не визнавалися такими, що пов’язані з захистом Батьківщини. Через це наші захисники були позбавлені можливості отримати статус учасника бойових дій або статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Тепер ситуацію виправлено: поранення, травми, контузії та захворювання, набуті в полоні, прирівнюються до бойових", – йдеться у повідомленні.

Це рішення гарантує військовим:

належний соціальний захист;

право на всі передбачені пільги та компенсації;

безоплатне лікування та реабілітацію.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає одноразову виплату у розмірі 15 мільйонів гривень родинам військовослужбовців, які загинули під час перебування у полоні. Законопроєкт № 13168 "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" вносить уточнення до умов надання одноразової грошової допомоги в період воєнного стану.