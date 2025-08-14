Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Поранення, отримані у російському полоні, прирівняно до бойових – Шмигаль

14 серпня 2025, 20:35
Поранення, отримані у російському полоні, прирівняно до бойових – Шмигаль
Фото: Міноборони
Українські захисники худнуть на 20-40 кілограмів у російському полоні
Військові, які пережили полон, отримають ширші права та соціальний захист. Міністр оборони України Денис Шмигаль підписав наказ, який усуває прогалину в законодавстві щодо військовослужбовців, які були позбавлені свободи рф.
 
Про це він повідомив у Telegram.
 
"До цього часу поранення чи захворювання, отримані в полоні, не визнавалися такими, що пов’язані з захистом Батьківщини. Через це наші захисники були позбавлені можливості отримати статус учасника бойових дій або статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Тепер ситуацію виправлено: поранення, травми, контузії та захворювання, набуті в полоні, прирівнюються до бойових", – йдеться у повідомленні.
 
Це рішення гарантує військовим:
  • належний соціальний захист;
  • право на всі передбачені пільги та компенсації;
  • безоплатне лікування та реабілітацію.
 
Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає одноразову виплату у розмірі 15 мільйонів гривень родинам військовослужбовців, які загинули під час перебування у полоні. Законопроєкт № 13168 "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" вносить уточнення до умов надання одноразової грошової допомоги в період воєнного стану.
