Порошенко анонсував нові обличчя у своїй партії: "хочеш у список - пройди праймеріз"

"Щоб потрапити у список - потрібно пройти праймеріз. Петро Порошенко анонсує нові обличчя у власній команді. І питання не в тому, що хтось "на вихід", а в тому, що ціна для держави надто висока, щоб брати у список будь кого"

Чинний президент Петро Порошенко після поразки на виборах анонсував нові обличчя у своїй партії БПП "Солідарність", які обиратимуть за допомогою праймеріз.

Петро Порошенко заявив про це під час зустрічі з депутатами БПП у Києві, розповів Володимир Горковенко, завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента, повідомляє "Громадське".

За його словами, чинний глава держави, який скоро залишить свою посаду, підтвердив намір взяти участь у наступних парламентських виборах.

"Щоб потрапити у список - потрібно пройти праймеріз. Петро Порошенко анонсує нові обличчя у власній команді. І питання не в тому, що хтось "на вихід" а в тому, що ціна для держави надто висока, щоб брати у список будь кого", - написав Горковенко у Facebook.

22 квітня Порошенко заявив, що знову балотуватиметься у президенти.

Нагадаємо, що Петро Порошенко програв вибори шоумену Володимиру Зеленському. Різниця між Зеленським і Порошенком понад 48% голосів. На виборах президента у другому турі явка виборців склала 62,07%. Для порівняння у першому турі явка виборців становила 62,8%.

Офіційні результати другого туру оприлюднять до 4 травня. До 3 червня новообраний президент вступає на посаду.

Порошенко вже визнав перемогу Зеленського і привітав свого опонента телефоном. Зеленський дав першу прес-конференцію після оприлюднення результатів екзит-полу.