Порошенко анонсував нові обличчя у своїй партії: "хочеш у список - пройди праймеріз"
Петро Порошенко заявив про це під час зустрічі з депутатами БПП у Києві, розповів Володимир Горковенко, завідувач відділу Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента, повідомляє "Громадське".
За його словами, чинний глава держави, який скоро залишить свою посаду, підтвердив намір взяти участь у наступних парламентських виборах.
"Щоб потрапити у список - потрібно пройти праймеріз. Петро Порошенко анонсує нові обличчя у власній команді. І питання не в тому, що хтось "на вихід" а в тому, що ціна для держави надто висока, щоб брати у список будь кого", - написав Горковенко у Facebook.
22 квітня Порошенко заявив, що знову балотуватиметься у президенти.
Нагадаємо, що Петро Порошенко програв вибори шоумену Володимиру Зеленському. Різниця між Зеленським і Порошенком понад 48% голосів. На виборах президента у другому турі явка виборців склала 62,07%. Для порівняння у першому турі явка виборців становила 62,8%.
Офіційні результати другого туру оприлюднять до 4 травня. До 3 червня новообраний президент вступає на посаду.
Порошенко вже визнав перемогу Зеленського і привітав свого опонента телефоном. Зеленський дав першу прес-конференцію після оприлюднення результатів екзит-полу.
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