Порошенко пообіцяв, що погодження заяви Гордєєва є не останнім рішенням у справі Гандзюк

Порошенко запевнив активістів ініцативи "Хто замовив Катю Гандзюк?", що підпише заяву про звільнення з посади голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва

Активісти ініцативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" повідомили про закриту зустріч з президентом України Петром Порошенком, на якій обговорювалась "справа Гандзюк".

Порошенко запевнив активістів ініцативи "Хто замовив Катю Гандзюк?", що підпише заяву про звільнення з посади голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва та пообіцяв, що будуть і інші рішення стосовно прізвищ, які озвучувались серед замовників вбивства Гандзюк. Про це повідомляється на сторінці ініціативи у Facebook.

За словами представників ініціативи, Порошенко заявив, що в цій справі президент та активісти на одній стороні.

"Ми дізнались, що активісти борються за справедливість і президент з повагою ставиться до їх боротьби. Ми дізнались від пана Порошенка, що заява Андрія Гордєєва про звільнення з посади голови Херсонської ОДА буде підписана Президентом. Нам пообіцяли, що це не останнє рішення з приводу прізвищ, які озвучувались серед замовників вбивства Гандзюк. Чекаємо на продовження і дякуємо за зустріч", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зустріч відбулась без ЗМІ, диктофонів та мобільної техніки.

Нагадаємо, що голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву про відставку на ім'я президента України Петра Порошенка.