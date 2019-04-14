Порошенко: референдум про вступ в ЄС буде, але не з питанням "йти чи не йти"

"Хочу повідомити, що референдум все-рівно буде, і президент не проти референдуму, але (референдум) буде тоді, коли ми поставимо питання абсолютно предметно. Бо вступ до ЄС неможливий без референдуму, якщо хтось цього не знав", - сказав Порошенко на НСК "Олімпійський" у центрі Києва в неділю, куди він прибув для дебатів із Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда.

Він зазначив, що Україна подасть заявку на вступ до ЄС, коли відповідатиме необхідним критеріям, і після цього буде проведено всенародне опитування.

"Референдум проводиться не з питання йти чи не йти… Запитання на референдумі буде: а чи готовий український народ делегувати частину повноважень наднаціональному органу, як це зробили 27 чи 28, в залежності від результатів Brexit, членів ЄС. Бо країна, будучи членом ЄС, делегує частину повноважень", - сказав Порошенко.