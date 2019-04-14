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Порошенко: референдум про вступ в ЄС буде, але не з питанням "йти чи не йти"

Україна подасть заявку на вступ до ЄС, коли відповідатиме необхідним критеріям
Кандидат у президенти України і чинний глава держави Петро Порошенко обіцяє, що референдум щодо членства України в Євросоюзі відбудеться після того, як Україна подасть заявку на вступ до блоку.
Порошенко: референдум про вступ в ЄС буде, але не з питанням "йти чи не йти" Фото: twitter.com/poroshenko

"Хочу  повідомити, що референдум все-рівно буде, і президент не проти референдуму, але (референдум) буде тоді, коли ми поставимо питання абсолютно предметно. Бо вступ до ЄС неможливий без референдуму, якщо хтось цього не знав", - сказав Порошенко на НСК "Олімпійський" у центрі Києва в неділю, куди він прибув для дебатів із Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда.

Він зазначив, що Україна подасть заявку на вступ до ЄС, коли відповідатиме необхідним критеріям, і після цього буде проведено всенародне опитування.

"Референдум проводиться не з питання йти чи не йти… Запитання на референдумі буде: а чи готовий український народ делегувати частину повноважень  наднаціональному органу, як це зробили 27 чи 28, в залежності від результатів Brexit, членів ЄС. Бо країна, будучи членом ЄС, делегує частину повноважень", - сказав Порошенко.

"Я хочу наголосити, що членство України в ЄС і НАТО – це не послаблення суверенітету, а навпаки – посилення. Це гарантії незалежності нашої держави і, на моє тверде переконання, я не маю жодного сумніву, що український народ за це під час того референдуму проголосує", - додав він.

Порошенко вважає, що референдум може відбутися після 2023 року.

"Коли цей референдум має бути? Я сказав, якщо будуть продовжені реформи, якщо буде парламентська підтримка нашої програми щодо майбутнього членства в ЄС і НАТО, абсолютно реально, щоб в 2023 році ми подали заявку на вступ. Так само в 2023 році ми маємо вийти на позицію, коли з Україною буде ухвалено План дій щодо членства в НАТО", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, що Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі і НАТО, а також виключили з неї норму про можливість оренди іноземною державою військових баз в Україні.

 

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14 04 2019 16:12
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